A Dynamo con la terapia ricreativa i bimbi con gravi patologie vivono delle vere vacanze

Il periodo al Camp ha l’obiettivo di far vivere una vera vacanza, in un ambiente naturale meraviglioso e protetto, dove gli ospiti possano godere di attività quali arrampicata, cavallo, piscina, tiro con l’arco, terapia con i cani, e altre attività, proposte in totale sicurezza medica e in modo inclusivo, con staff specializzato e formato per gestire le problematiche di bambini con patologie gravi. Finalità ultima è contribuire a dare sollievo, e a far riacquisire fiducia in se stessi e benefici permanenti nella gestione della malattia e della vita. Nei casi di patologie più gravi, coi programmi per Famiglie, Dynamo ha l’obiettivo di regalare “occasioni di vita” a bambini che hanno capacità motorie quasi nulle, possibilità di comunicazione legata a dispositivi esterni, aspettative di vita limitate.

Sono importanti i messaggi che ci lasciano bambini e famiglie. Molti individuano nell’incontro con Dynamo Camp un momento di svolta nella propria vita.

Secondo una ricerca condotta da SeriousFun Children’s Network, di cui fa parte Dynamo Camp, con l’Università di Yale, che ha coinvolto i Camp SeriousFun nel mondo, incluso Dynamo Camp, i genitori hanno rilevato nei propri figli, dopo il periodo al Camp:

il 78% un incremento nella sicurezza in se stessi;

il 73% un incremento di autostima;

l’81% un incremento di maturità;

il 76% un incremento in indipendenza;

il 72% un accresciuto interesse a partecipare in attività sociali;

il 79% un’apertura a sperimentare nuove attività e esperienze.

Come accennato, per specifiche patologie, in particolare gravi patologie neurologiche, Dynamo Camp dedica inoltre programmi all’intera famiglia, nella consapevolezza che la malattia grave di un bambino o ragazzo investe tutto il nucleo. Durante i programmi per famiglie, anche i genitori e i fratelli godono di specifiche attività e momenti concepiti unicamente per loro: Dynamo si rivolge così all’intero nucleo e a ogni componente. Spesso i genitori si sorprendono di questo approccio, usualmente abituati a essere considerati “la mamma” o “il papà” del loro figlio. E il periodo al Camp si rivela spesso un momento di svolta per l’intera famiglia, che inizia a fare rete con altre famiglie che vivono situazioni analoghe, a darsi mutuo supporto e a trovare nei momenti vissuti a Dynamo uno stimolo per affrontare il presente.

In aggiunta lo Staff Dynamo raggiunge i bambini in ospedali e case famiglia in città di tutta Italia. L’incontro con il nostro staff è spesso uno svago e un momento di ricchezza nella situazione dell’ospedalizzazione.

Tutti programmi sono completamente gratuiti per bambini e famiglie. La raccolta fondi è quindi fondamentale alla nostra Onlus per offrire i suoi servizi. Il 5x1000 contribuisce direttamente alla missione di Dynamo Camp: rendere possibile il diritto alla felicità di bambini con gravi patologie.

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.

Dal 2007, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 8.799 bambini in programmi per Soli Camper, 8.164 bambini, ragazzi e genitori in programmi famiglia e con i Dynamo Programs ha raggiunto 25.340 bambini in ospedali, associazioni patologia e case famiglia, offrendo programmi di Terapia Ricreativa complessivamente a 42.303 persone; ha coinvolto e formato 7.441 volontari, ad oggi, ha 57 dipendenti, 117 persone di staff stagionale, 25 medici, 30 infermieri, per un totale di 229 persone occupate. Il network di Dynamo Camp comprende 161 ospedali e associazioni in tutta Italia.