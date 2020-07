2+milioni di km: l’Italia in sella per i giovani ciclisti e Dynamo Camp

Quando facciamo squadra, vinciamo tutti. Questo è scritto, da sempre, nella pedalata di ogni ciclista, qualsiasi uso faccia della propria bicicletta. Atleti e famiglie, mountain biker e ciclisti che vanno a fare la spesa, tutti possono contribuire ad un obiettivo comune.

Grazie a 2+MILIONI DI KM, manifestazione non competitiva, ideata e organizzata da Bikevo con la partnership della Federazione Ciclistica Italiana, l’Italia intera sale in sella per un’unica vittoria: supportare l’attività ciclistica giovanile e Dynamo Camp Onlus.

«I complimenti per l’iniziativa sono obbligatori e non solo formali. È un’iniziativa che coinvolge tutte le componenti della società civile, raccogliendo idea e contributo di istituzioni sportive, imprenditori, associazioni di volontariato, media. Renato Di Rocco ha ricordato che questa iniziativa rappresenta anche la “prima manifestazione” autorizzata dopo la pubblicazione delle linee guida», spiega Giovanni Malagò, Presidente CONI, «Io aggiungo che “finalmente”, dopo mesi in cui siamo stati impegnati in discussioni su decreti, contratti, disposizioni e protocollo, torniamo a parlare di sport, quello vero, quello vicino alle persone, quello in grado di stimolare valori sportivi. Come quelli trasmessi dagli amici di Dynamo Camp, che si impegnano da tempo per regalare un sorriso a chi ha difficoltà e lo fanno con passione. Per questo motivo ringrazio gli ideatori di questa iniziativa e confermo l’impegno del CONI e mio personale per accumulare chilometri e coinvolgere testimonial in grado di attirare l’attenzione sul progetto».

Nel cuore del progetto

Lo scopo è benefico. L’obiettivo è una sfida, a cui tutti, singole persone ma anche squadre o gruppi e atleti disabili, possono partecipare: raggiungere un totale di 2+MILIONI DI KM in sella.

Quando : dal 26 settembre al 4 ottobre 2020.

: dal 26 settembre al 4 ottobre 2020. Dove: In ogni parte d’Italia, strada o sentiero. L’importante sarà pedalare in sicurezza, in auto-responsabilità e nel rispetto delle direttive sanitarie vigenti.

In ogni parte d’Italia, strada o sentiero. L’importante sarà pedalare in sicurezza, in auto-responsabilità e nel rispetto delle direttive sanitarie vigenti. Modalità : Con l’iscrizione online sul sito 2milionikm.com e attraverso una entry fee di (2€) si accede alla possibilità di dare un valore al proprio contributo per ogni chilometro pedalato (0,10€ o 0,25€ 0 050€ o 1€), convertendo così i chilometri in donazione. Ogni percorso può essere registrato con qualsiasi dispositivo: cellulare, ciclocomputer o smartwatch inviando il file gpx al sito dedicato. Oppure, direttamente attraverso l’App Bikevo. Il caricamento dei KM può avvenire anche manualmente con autocertificazione.

: Con l’iscrizione online sul sito 2milionikm.com e attraverso una entry fee di (2€) si accede alla possibilità di dare un valore al proprio contributo per ogni chilometro pedalato (0,10€ o 0,25€ 0 050€ o 1€), convertendo così i chilometri in donazione. Ogni percorso può essere registrato con qualsiasi dispositivo: cellulare, ciclocomputer o smartwatch inviando il file gpx al sito dedicato. Oppure, direttamente attraverso l’App Bikevo. Il caricamento dei KM può avvenire anche manualmente con autocertificazione. Attività – È permessa ogni tipo di attività motoria svolta con ogni tipo di velocipede in commercio (anche l’e-bike la cui potenza non superi i 250 watt con velocità inferiore ai 25 km/h), purché il veicolo sia mosso dalla forza muscolare del conducente/passeggeri.

Per i giovani ciclisti e Dynamo camp: il valore della pedalata

Che sia un solo KM o più, ogni pedalata realizzata avrà un valore inestimabile per la possibilità di essere riconvertita in donazione. Ed in base ai KM percorsi da ogni singola persona o squadra o Team Aziendale, ogni donazione, compreso l’entry fee iniziale, saràequamente destinata a supporto del ciclismo giovanile della Federazione Ciclistica Italianae delle attività di Terapia Ricreativa offerte gratuitamente da Dynamo Camp Onlus a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e alle loro famiglie. Sono possibili anche donazioni libere.

Countdown, macina km e donazione

Il sito dedicato 2milionikm.com, oltre a fornire tutte le informazioni utili per le modalità di iscrizione e donazione, riporterà ilcountdowndell’iniziativa e, sempre aggiornati durante la manifestazione, due counter riferiti ai KM pedalati ed alla somma della donazione.Le iscrizioni sono aperte da oggi 15 luglio 2020.

Team aziendali e squadre

La partecipazione di una azienda con programmi CSR può avvenire attraverso un pre-acquisto di un numero di pettorali per i propri dipendenti a fronte di un totale di KM, e rientrare tra le attività di volontariato CSR. Anche le Squadre Amatoriali possono partecipare.

Bike community: cuore e pettorale 2+milioni di km

La stima è la partecipazione di almeno 40.000 mila ciclisti per poter raggiungere 2+MILIONI DI KM: una vera e propria community riconoscibile sulle strade ed i sentieri di tutta Italia, durante le date dell’evento, grazie all’uso del pettorale dell’evento e delle pedalate realizzate con passione al solo scopo benefico.

Ambassador

Ogni singola persona che partecipa è Ambassador di 2+MILIONI DI KM, con l’incitamento morale degli Ambassador d’eccezione guidati dal CT Davide Cassani insieme agli atleti della Nazionale di Ciclismo.

«Grazie a Bikevo, CONI, Federazione Ciclistica Italiana e a tutti i partner e amici di questa iniziativa. Il sostegno al non profit in questo momento storico è necessario», sottolinea Vincenzo Manes, Fondatore Dynamo Camp. «Dynamo Camp continua a offrire gratuitamente i programmi di Terapia Ricreativa a livello nazionale, sia presso il Camp che in ospedali e associazioni, anche grazie a partner storici e lungimiranti che supportano la sua missione».

Sponsor, partner e istituzioni

Una parte degli introiti raccolti in sede di sponsorizzazione è adibita a coprire i costi fissi (realizzazione e spedizione dei pettorali e supporto alla campagna di promozione dell’evento), l’altra, equamente distribuita, è per il sostegno dell’attività ciclistica giovanile e a favore di Dynamo Camp.

I primi Partner sono Media d’eccellenza: RCS MEDIA GROUP e RAI SPORT affiancati da RCS SPORT.

2+MILIONI DI KM vanta anche il patrocinio del CONI.

L’entusiasmo prima di tutto

La presentazione di 2+MILIONI DI KM realizzata on line il 15 luglio 2020, ha raccolto l’entusiasmo degli ospiti d’eccellenza intervenuti sulla piattaforma.

Tra gli ospiti sono intervenuti online anche Roberto Salamini, Marketing e Comunicazione RCS SPORT; Uberto Fornara, Direzione e Coordinamento RCS MEDIA GROUP e Auro Bulbarelli, Direttore RAI SPORT.