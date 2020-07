Il futuro riparte dai giovani innovatori con “Hack&Go!"

“Hack&Go!” si inserisce nelle attività della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND Milano Innovation District e costituisce una delle tappe di avvicinamento all’edizione 2021 del Social Innovation Campus, per coinvolgere le nuove generazioni nello sviluppo di soluzioni di mobilità intelligente e di rigenerazione urbana ma anche per orientare e scoprire il ruolo delle nuove tecnologie nei diversi ambiti di innovazione e di impatto sociale e ambientale. “Hack&Go!”, oltre a prevedere una stimolante competizione tra team, si configura come un percorso di orientamento e di approfondimento su alcune tecnologie applicate alla creazione di Smart City e Smart Life, rivolto ai giovani innovatori, che parte lunedì 27 Luglio, con l’organizzazione in streaming del “Bootcamp Hack&Go!”.

Si tratta di due sessioni on line in cui i promotori e le aziende partner, con i loro manager, spiegheranno le challenge, le attitudini richieste e forniranno gli input e le informazioni tecniche necessarie per gli step successivi. La prima sessione, a cura di WINDTRE, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e approfondirà le challenge su Big Data e Industrial IoT; la seconda sessione, a cura di Bosch, si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e fornirà tutti gli elementi utili per affrontare le challenge su Smart City e Sostenibilità. Dopo aver partecipato al Bootcamp del 27 luglio i candidati - singolarmente o in Team di massimo tre persone - avranno le informazioni necessarie per presentare, tramite iscrizione entro il 6 settembre, una prima idea progettuale che permetterà ai promotori di selezionare i partecipanti al contest-hackathon online del 14 e 15 ottobre. Saranno due giorni di stimolante competizione online tra team per l’elaborazione dei prototipi delle loro proposte progettuali. Nelle due giornate i partecipanti avranno anche l’opportunità di confrontarsi con mentor, esperti e rappresentanti di aziende e organizzazioni.

La giuria valuterà i progetti sulla base di quattro criteri: impatto, fattibilità, innovazione ed efficacia nella comunicazione.

Per partecipare al “Bootcamp Hack&Go!” del 27 luglio: iscrizioni entro il 24 luglio al sito

Segreteria organizzativa: Fondazione Triulza, hackathon@fondazionetriulza.org, www.fondazionetriulza.org