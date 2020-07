“Spazio Caroli12”, l'aggregazione inclusiva come mission

Lo Spazio si sviluppa su un’area di 1500 mq, al cui interno trova posto un Cafè & Bistrot con ampi spazi all’aperto. All’interno del ristorante sono impiegate 15 persone, tra cui alcuni dei ragazzi con difficoltà che hanno partecipato a corsi di formazione della Fondazione Pino Cova o di altri enti partner. Un elemento questo di fondamentale importanza, in grado di fornire un’immediata applicazione nella realtà agli ideali che animano la Fondazione. Il progetto ha un’altra caratteristica di grande valore: i ricavati netti del Caffè & Bistrot saranno reinvestiti dalla Fondazione in programmi legati alla sua attività non profit e quindi in servizi sociali o in programmi di inclusione.

Spazio Caroli12 inoltre è anche una biblioteca (nella foto in apertura) e un’area giochi inclusiva, con attrazioni semplici, sicure e realizzate nel rispetto della natura. La maggior parte di esse sono utilizzabili in contemporanea da bambini con e senza disabilità per facilitare anche in quest’area l’inclusione senza limiti e barriere.

Dall’autunno saranno attivi spazi attrezzati per convegni, workshop, mostre e presentazioni, ed è prevista la nascita entro fine dell’anno della ludoteca sostenibile. Nel frattempo, Spazio Caroli12 ha in programma un’estate ricca di attività, come quelle dedicate ai più piccoli, i corsi di yoga e di teatro o i mercati aperti di prodotti a km zero e biologici.