40 tablet e 200 pc in dono ai ragazzi delle scuole milanesi

«Le scuole hanno subito per prime le conseguenze del diffondersi dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus» dichiara l’assessora all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti. «Per fare in modo che questa situazione non contribuisse ad acuire le differenze fra i bambini, ci siamo da subito impegnati a individuare i bisogni informatici e digitali delle famiglie, per poter orientare gli interventi, e abbiamo chiesto ai privati di supportare gli istituti con le donazioni. Abbiamo consegnato ad oggi più di 1.500 device e siamo contenti che la risposta all’iniziativa sia stata così ampia perché dimostra ancora una volta la generosità dei cittadini e delle aziende milanesi. Accogliamo quindi con grande entusiasmo l’importante donazione di Banco Bpm che permetterà a molti ragazzi di avere uno strumento per proseguire lo studio e il recupero scolastico nei prossimi mesi. Ma anche, perché no, per partecipare a giochi educativi, come per esempio è stata la caccia al tesoro "virtuale" lanciata dal Comune».

«In un momento così complesso, causato dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi il gruppo Banco Bpm ha deciso di andare incontro alle esigenze dei più piccoli per facilitarli nel proseguire l’apprendimento didattico», ha dichiarato Umberto Ambrosoli, presidente di Banca Aletti e della neo costituita Fondazione Banca Popolare di Milano. «La Banca ancora una volta mette in pratica la propria vocazione territoriale applicando il principio di restituzione alla comunità, scegliendo di sostenere, quindi, progetti destinati ai bambini e alle famiglie. Siamo orgogliosi, infatti, di contribuire con un piccolo gesto a rendere più agevole, oggi da casa, domani anche in classe, il rapporto tra gli studenti e la loro scuola».

Nell’attuale contesto in cui la socialità continuerà necessariamente ad essere ridotta e la tecnologia giocherà ancora, di conseguenza, un ruolo importante, il Comune continuerà a raccogliere donazioni attraverso l’avviso esplorativo pubblicato sul sito del Comune di Milano e rivolto a fondazioni, aziende, enti del Terzo settore.

In apertura photo by April Bryant from Pixabay