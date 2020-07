500mila euro a favore dei minori europei

Con l’iniziativa “Call for Europe 2019 - Supporting Childhood” – lanciata a dicembre 2019 da Unicredit Foundation - che, come l’analoga iniziativa lanciata in Italia ( “Call for the Regions - Carta E 2019”), si punta a identificare identificare e sostenere progetti di solidarietà dedicati ai bambini nei diversi Paesi europei in cui UniCredit è presente (Italia esclusa). Entro febbraio scorso le banche locali del Gruppo hanno individuato e segnalato a UniCredit Foundation alcuni progetti territoriali significativi e una giuria di esperti nominata dalla Fondazione ha selezionato le iniziative vincitrici assegnando un ammontare complessivo di 500mila euro ripartiti tra i vincitori dei vari Paesi.

In totale, sono 44 i progetti che hanno ricevuto il sostegno di UniCredit Foundation in 12 Paesi del Gruppo, tra cui: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Tutti i progetti selezionati per l'iniziativa "Call for Europe 2019 - Supporting Childhood" sono gestiti da organizzazioni non profit. Si concentrano sul sostegno a bambini e adolescenti (da 0 ai 18 anni), rappresentano appieno le priorità di ciascuna comunità e hanno l'obiettivo di generare un impatto sociale positivo nel medio-lungo termine.

«In linea con il nostro principio di fare sempre la cosa giusta, le diverse banche del Gruppo hanno collaborato con UniCredit Foundation per identificare i progetti di solidarietà in favore dell’infanzia» ha commentato Maurizio Beretta, presidente di UniCredit Foundation. «Il ruolo delle nostre banche locali è stato fondamentale in questa iniziativa per selezionare i progetti meritevoli, espressione delle comunità in cui operano».

UniCredit Foundation continua il proprio impegno nel sostenere le comunità e i territori in cui è presente la Banca. Tale impegno si è del resto manifestato anche nell’ultimo periodo, in risposta all'emergenza del coronavirus, attraverso significative donazioni nei diversi Paesi del Gruppo. La Fondazione ha infatti contribuito al supporto di alcuni ospedali e di diverse organizzazioni senza scopo di lucro in prima linea nella lotta contro Covid-19.

