Il sogno di Celine: «Diventerò astronauta grazie ad una borsa di studio»

Celine, 19 anni il prossimo agosto e un sogno preciso: diventare astronauta. «Io sono figlia di genitori stranieri: sono nata e cresciuta in Italia. La prima e unica lingua e cultura che i miei genitori mi hanno insegnato da quando sono venuta al mondo è quella Italiana. A gennaio, dopo 18 anni, mi hanno consegnato un mio diritto, un diritto molto prezioso per me e per molti altri miei coetanei figli di stranieri: la cittadinanza Italiana».

Celine vive a Bergamo, la mamma è nigeriana, il papà della Repubblica Democratica del Congo. «Ho due fratelli più piccoli, Patrick ha 15 anni, Alexander 7. Mio padre lavora per una farmaceutica, mia mamma è casalinga». I fratelli di Celine hanno la cittadinanza congolese: «Anch’io fino allo scorso gennaio avevo la cittadinanza di mio padre. Adesso per due anni potrò averla doppia. Dopo dovrò lasciare quella congolese».

Il sogno di diventare astronauta l’ha sempre accompagnata: «Mi ha sempre affasciato l’idea di diventare astronauta. Con il tempo questa voglia è cresciuta e maturata. Credo sia un lavoro magnifico perché penso che sia un modo straordinario per aiutare tutta l’umanità. Grazie agli esperimenti che si fanno lassù, tante tecnologie possono essere apportare qui. Insomma si studia per il futuro dell’umanità che potrebbe vivere in un altro pianeta e arrivare su Marte o chissà dove. Penso che essere astronauta significhi amare molto l’umanità e il prossimo. Ma ho anche sempre sempre saputo che la strada che voglio intraprendere è difficile e, per questo, mi sono impegnata sin dall’inizio in tutto, scuola e sport», racconta.

«I miei genitori hanno fatto, e tutt’ora fanno, molti sacrifici per non far mancare niente a me e ai miei fratelli. Così dal 2015 al 2018 ho frequentato un liceo scientifico aeronautico». Ma Celine desiderava fare esperienze di scambio all’estero dove avrebbe acquisito un bagaglio culturale linguistico e che le avrebbe aperto nuovi orizzonti. «Però», spiega, «ogni anno vedevo che questi viaggi erano costosi e i miei genitori non potevano permettersi questa spesa, essendo cinque in famiglia e con mio padre che, ai tempi, non lavorava».