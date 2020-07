Il viaggio di Leo, oltre la sindrome di Charge

Leonardo oggi è un bambino sereno, allegro e gioioso. Da due anni frequenta il nido dove si è integrato molto bene, gioca di continuo alla lotta con suo fratello Lapo e ha una vera e propria adorazione per Zoe, la piccola cagnolina di famiglia. Ha imparato a muoversi e a farsi capire e i suoi genitori hanno potuto iniziare anche a immaginare un futuro per il loro bambino. La loro storia è emblematica dello sforzo collettivo di medici, psicologi e terapisti della Lega del Filo d’Oro e per questo Leonardo oggi è il volto della campagna #adottaunmododisì promossa dalla Lega del Filo d’Oro per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che è possibile costruire un percorso riabilitativo individuale per ogni utente, finalizzato al potenziamento delle abilità residue.

«Tante famiglie approdano alla Lega del Filo d’Oro dopo essersi sentite dire che non c’era nulla da fare, dove l’unica risposta che hanno ricevuto è stata un no», dice Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Lega del Filo d’Oro. «Attraverso il racconto della storia di Leonardo vogliamo dire alle famiglie in difficoltà che per noi non esiste mai un “no” definitivo di fronte ad una diagnosi, ma c’è sempre un “mondo di sì”. Ci sono sempre una serie di possibilità, anche nella situazione più grave, per restituire alle persone sordocieche una vita dignitosa. Perché per noi della Lega del Filo d’Oro la vita è un viaggio, ed è un diritto di tutti viverla al massimo».

Il video web e lo spot TV raccontano come Leonardo ha costruito il suo “mondo di sì” e dei tanti altri “sì” che potrà ancora conquistare sfruttando al massimo le sue potenzialità. Grazie al sostegno di tutti, questa speranza può diventare una realtà per molti altri bambini, non solo per Leo. Per sostenere la campagna, basta andare sul sito www.adottaunmondodisi.it o collegarsi alla pagina Facebook della Lega del Filo d’Oro.