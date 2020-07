65 persone rischiano di morire nel Mediterraneo e l'Europa sta a guardare

Ecco come l'Italia continua a finanziare la guardia costiera libica Il 7 luglio il Senato ha approvato il provvedimento di rifinanziamento delle missioni all’estero. Per la Libia è stato previsto lo stanziamento di oltre 58 milioni di euro, di cui 10 andranno alla missione bilaterale di assistenza alla guardia costiera libica (3 milioni in più rispetto all’anno scorso). In aggiunta, quest’anno, alcuni dei 39 membri della Guardia di Finanza e 8 dell’Arma dei Carabinieri saranno impiegati nella costruzione di un Cantiere Navale e di una mini Scuola Nautica in territorio libico, su cui ad oggi non si ha alcuna informazione. Arci invita il Governo a rivalutare l’autorizzazione e la proroga delle missioni