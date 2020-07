Il futuro della sharing economy (ma avrà un futuro?)

A febbraio Uber aveva fatto sapere di aspettarsi, per quest’anno, entrate per oltre 16 miliardi di dollari. Qualche giorno fa ha invece detto di non essere in grado, data la situazione, di fare nuove previsioni per il 2020.

Ma come dice il detto non c'è due senza tre. WeWork, l’azienda statunitense che affitta spazi per il co-working in tutto il mondo, è in gravissime difficoltà. Già prima del Coronavirus aveva avuto problemi che l'avevano portata al licenziamento di oltre 2.000 persone. Ora si trova a operare in un mercato in cui il co-working è stato soppiantato dallo smart working e dove la disoccupazione sta galoppando a tassi molto, molto preoccupanti.

La situazione in cui si trovano Airbnb, Uber e WeWork è diventata il simbolo di un refrain: la sharing economy è in crisi. Ma è davvero così?