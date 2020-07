OBM onlus: ogni giorno per i bambini e alle famiglie del Buzzi

L’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus, opera dal 2004 all’interno dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano per stare accanto ogni giorno ai bambini e alle donne che vi accedono, individuando gli interventi più utili per integrare le prestazioni sanitarie fornite dall’Ospedale in funzione di esigenze specifiche. Garantendo ai donatori la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi.

Nell’ambito di questo quadro generale l’Associazione ha sempre prestato particolare attenzione ai problemi legati all’età neonatale, specie a quelli dei neonati prematuri. Questo soprattutto perché i neonati prematuri sono sempre più numerosi, ma sono anche sempre maggiori le possibilità di esito positivo anche per casi che fino a non molti anni fa sarebbero stati senza speranza.

Ci sono bambini che pesano meno di 1 kg alla nascita (500-600 gr nei casi estremi) che si trovano all’improvviso in un mondo che non erano ancora preparati ad affrontare: hanno bisogno di tutto, di essere aiutati a respirare, a mantenere la corretta temperatura corporea, ad evitare pericolosissimi squilibri nei loro sistemi metabolici. Se tutti i bambini con problemi di salute ci sembrano fragili, loro sono fragilissimi. Sembra impossibile che ce la possano fare: invece, se superano quelle prime settimane in cui si giocano tutto, possono diventare bambini sani e belli come gli altri. Però hanno bisogno di professionisti esperti e delle tecnologie più avanzate, se vogliamo che abbiano non solo la possibilità di vivere, ma anche di avere una buona vita, senza sequele di alcun genere. La tecnologia in questo campo fa continuamente grandi progressi, ma è purtroppo molto costosa; così una Associazione come OBM può davvero fare la differenza per il futuro di questi bambini e delle loro famiglie, utilizzando anche i fondi 5permille per acquistare le strumentazioni più evolute.

Abbiamo già acquistato strumenti per la prevenzione della Retinopatia del prematuro, ventilatori non invasivi, unità che assicurano il controllo rigoroso di tutte le funzioni vitali, minimizzando i rischi per il neonato. E vorremmo poter proseguire con queste acquisizioni, perché tutti i neonati che ne hanno bisogno possano avere le migliori chances di trattamento e di una buona vita futura.