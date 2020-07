29 mesi dopo convocato il parlamentino della cooperazione internazionale: ecco i nodi sul tavolo

Domani, dopo due anni e cinque mesi, il ministro Luigi Di Maio riunisce in videoconferenza il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), composto da rappresentanti dei principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, del sistema italiano della cooperazione internazionale per lo sviluppo. La precedente riunione è stata convocata dall’allora ministro Angelino Alfano il 28 febbraio 2018. È difficile trovare giustificazioni per un simile ritardo

Il CNCS è definito dalla legge 125/2014: “strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti tale cooperazione ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione”.

Insomma, un organismo non da poco, che riunisce i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, impegnati nella cooperazione internazionale per lo sviluppo o istituzionalmente interessati: dalle amministrazioni dello Stato, alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, le università, le ong e le organizzazioni della società civile, altre realtà non profit, le imprese e i soggetti con finalità di lucro.

I punti all’ordine del giorno del 20 giugno includono anche l’attualità dell’azione di risposta globale al Covid-19, il rapporto finale e le raccomandazioni della peer review dell’Ocse-Dac sulla cooperazione italiana, i codici etici e di comportamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), la cooperazione in ambito Ue, il ruolo del settore profit, la prossima conferenza nazionale sulla cooperazione. Ma il punto principale è il parere sul documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

Dato il ritardo accumulato, il documento si riferisce al triennio 2019-2021. Poco male, anche se è istituzionalmente singolare: le strutture ministeriali della cooperazione allo sviluppo hanno infatti iniziato a seguire quanto in esso indicato in merito alla visione strategica, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, le priorità per aree geografiche, per singoli paesi, per settori nel cui ambito è attuata la cooperazione allo sviluppo, gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei ed internazionali ed alle istituzioni finanziarie multilaterali.

Ciò è stato possibile anche grazie all’accurata fase di consultazione e verifica a cui il documento era stato sottoposto, estesa a tutte le parti coinvolte ed in particolare i soggetti del Terzo Settore. Il Direttore generale del Maeci per la cooperazione allo sviluppo ha pubblicamente auspicato che il prossimo documento 2021-2023 possa essere definito entro l’anno in corso.

Sul documento di programmazione triennale la Commissione Esteri della Camera ha recentemente programmato una serie di approfondimenti conoscitivi con alcune audizioni, sia istituzionali che delle reti della società civile. Ne è uscito un interessante quadro valutativo e propositivo, in un condiviso apprezzamento dell’impostazione del documento e della visione strategica contenuta, inclusiva dei vari soggetti e riferita agli obiettivi e target dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, divenuti la guida per ogni governo, ogni istituzione e ognuno che abbia a cuore il futuro sostenibile dell’umanità.

Rimangono varie problematicità, data anche la complessità della materia, che dovranno essere prese in considerazione ai vari livelli: attuativo, ministeriale, governativo, legislativo. Le rappresentanze delle organizzazioni della società civile LINK 2007, AOI e CINI le hanno evidenziate. Ne riprendo alcune.