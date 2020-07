Il conformismo militante: un dizionario delle nostre ipocrisie

Dai tentativi militanti di neutralizzare ogni spigolosità del linguaggio, dalla ricerca smaniosa di cancellare i “lati oscuri” e contraddittori della vita politica e sociale, imponendo luoghi comuni e parole d’ordine ormai indispensabili per entrare nel mercato delle lettere e delle idee, non può che derivare il dominio intollerante del perbenismo.

Ogni epoca ha certamente le sue mode ei suoi divieti, ma questa è l’epoca della finzione e dell’edulcorazione. Ed essendo un tempo contrassegnato da masse di isolati, di impoveriti e di smemorati, non può che derivarne un conformismo soffocante. E ciò vale in primo luogo per la cosiddetta (e sedicente) “cultura di sinistra” (liberal, antifa, genderfree…). La finzione ipocrita conduce in questo campo alla ridondanza delle indignazioni per le volgarità del potere e alla idolatria della “società civile”; essa conduce a letture obbligate (almeno annunciate: Saviano, Murgia…) e a pubbliche commozioni ricorrenti per le vittime dei nostri tempi (i migranti, i gay, i precari, i “diversamente abili”…).

L’ipocrisia, come ben ci dimostra Giuseppe Culicchia nel suo E finsero feloci e contenti. Dizionario delle nostre ipocrisie (Feltrinelli, 240 pagine, 16,50 euro), sta poi anche nel fatto che l’imbarbarimento della vita civile ha fatto smarrire ogni parvenza di coerenza: è da condannare soltanto l’offesa al mio amico (per questioni fisiche, sessuali, morali…), mentre, nel denigrare il mio nemico, non deve esistere né pietà né pudore.

Così, il tanto diffuso body shaming è perfettamente lecito se vengono colpite le persone di destra (Brunetta, Ferrara), ma è intollerabile per quelle di sinistra:

“Nani: Al tempo della Prima Repubblica e del Partito Socialista si accompagnavano sempre alle ballerine. Oggi, benché ci sia chi in privato definisce così i propri figli o quelli altrui, usare questa parola è sconsigliato, anche nel caso ci si trovi al circo coi nipoti, dove comunque non ci si dovrebbe trovare visti i maltrattamenti inflitti agli animali. Tenere però a mente che questo, va da sé, non vale per i succitati Brunetta e Berlusconi, a cui perfino la Rai dedicò un simpatico programma intitolato L’ottavo nano. Esercizio mentale: immaginarsi un leader della sinistra basso, e una rete Rai in mano alla destra che intitoli così un programma farcito di sketch caricaturali su tale leader. Figurarsi anche le reazioni, le chat, i tweet, i commenti e gli editoriali” (pagina 26).

Di sicuro, si tratta di una censura selettiva molto efficace: ad esempio, le razze non esistono più, ma solo se si stratta di bianchi europei o nordamericani; ancora, il genere non è più un fattore essenziale nella vita di una persona, ed anzi uno strumento vessatorio, ma solo se riguarda i maschi eterosessuali.