Difendere il totalitarismo in nome della libertà. Questo è il paradosso che realizza chi difende i culti abusanti e distruttivi noti come “sette”. Che le parole d’ordine della “società aperta” (libertà religiosa, libera scelta, multiculturalismo, ecc.) vengano utilizzate a difesa delle più chiuse fra le aggregazioni sociali rappresenta un cortocircuito logico.

Da molti anni Luigi Corvaglia si dedica allo studio della persuasione indebita nei culti totalitari. Psicologo-psicoterapeuta, su questo argomento ha pubblicato saggi e tenuto conferenze in molti Paesi. È inoltre presidente del Centro studi psicologici (Cesap), membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico della Fecris (European federation of Centre of researc and information on cults and sects).

Il suo volume No Guru. Le sette e i loro difensori (C1V Edizioni, Roma 2020) è un lavoro complesso che non affronta direttamente il tema delle sette - di cui abbiamo oggi molti studi approfonditi - ma vuole fare chiarezza sugli atteggiamenti mentali che portano alla difesa di certi atteggiamenti settari e del settarismo totalitario vero e proprio. Perché ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro? Forse nella prefazione di Janja Lalich - professoressa di sociologia ed esperta di persuasione occulta e manipolazione mentale - c'è già una prima risposta quando scrive: "È possibile che coloro che vogliono mettere a tacere i critici e limitare i danni per i culti distruttivi e altri gruppi pericolosi stiano superando la linea della decenza nel tentativo di influenzare, non solo i membri del gruppo e le potenziali reclute, ma anche il mondo legale e dei media? Stanno deliberatamente mischiando mele e arance nella speranza di distribuire un cocktail di frutta che renda aspro il sapore di ulteriori indagini? (p. 11).

Sì, ma non solo. Il libro nasce da molti anni di studio e riflessione sul rapporto fra persuasione e libero arbitrio, quindi sulla effettiva razionalità delle scelte individuali. In nessun altro campo si può vedere meglio questo duello in forma di danza, fatto di seduzione e sottomissione, come in quello dei culti totalitari, vere e proprie dittature su base non territoriale. Il fatto che queste siano basate su un supposto consenso è il punto critico.

Infatti, nell'inconsapevolezza del cosiddetto "grande pubblico", è in corso da decenni un conflitto, non sempre e non solo intellettuale e scientifico (in tal caso si chiamerebbe "dibattito"), fra gli studiosi che lavorano per evidenziare gli abusi e le vessazioni che hanno luogo all'interno di questi gruppi e coloro i quali si ergono a paladini dei diritti dei promotori di tali assolutismi sulla scorta della teorica libera adesione degli adepti. Il libro nasce dall'esigenza di mettere in luce i paradossi e i vicoli ciechi di quest'ultimo tipo di argomentazioni.