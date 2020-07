Rivoluzione Atelier INDIpendenza

In questo senso con il suo ATELIER INDI, Gus si inserisce all'interno di quella che viene definita “terza accoglienza”, quell’insieme di azioni volte ad accompagnare i migranti nella delicata fase di transizione tra la situazione di tutela istituzionale e la piena autonomia. Un passaggio tra i più problematici nei vari progetti messi in campo per favorire l’integrazione perché si tratta di una rinascita e di una “ricrescita” dell’individuo.

La parola Atelier, riferita proprio a questi atti, è intesa come uno spazio virtuale e fisico in cui, condividendo tecniche e saperi, il migrante ha l’opportunità di mettersi o di rimettersi in gioco, sviluppando e completando il proprio progetto professionale e di vita in un contesto favorevole alle relazioni, che lo aiuti a sentirsi parte della comunità.

Le buone pratiche di ospitalità partono dalla casa il cui significato non si ferma alla denotazione fisica di edificio, ma vive nel suo connotato sentimentale, relazionale e spirituale.

Su questo punto la sperimentazione proposta da Gus si rifà al modello di co-housing intergenerazionale, con la coabitazione tra migranti e giovani e tra migranti e anziani autosufficienti. Questi ultimi in particolare - considerati la memoria storica e le radici per il territorio – possono più di altri aiutare il migrante a comprendere le dinamiche culturali e locali.

Sono messe in campo anche misure di sostegno abitativo di diversa natura, quali l’orientamento all’offerta alloggiativa, la facilitazione all’accesso al mercato abitativo, l’intermediazione con i proprietari, il supporto economico per le utenze e l’acquisto degli arredi.