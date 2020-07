Una legge perché gli assistenti alla comunicazione siano parte della scuola

La Regione le passa soltanto 10 ore a settimana di Assistente alla Comunicazione e questo significa che per le restanti ore a mia figlia viene letteralmente messo un bavaglio. Ora, Lei si immagini cosa vuol dire per la bambina, per noi familiari sapere che ogni giorno ad un bambino viene impedito di comunicare perché non gli viene fornito un mediatore comunicativo per tutte le ore di permanenza in classe. Come certamente saprà, è stato proposto un Disegno di Legge per l’internalizzazione degli Assistenti alla Comunicazione nell’organico del MIUR* ed io umilmente Le chiedo di farlo suo. È arrivato il momento di dare un segnale forte alle famiglie che già sono ricoperte di problemi e dolori inimmaginabili. Ascolti per favore la voce di chi voce non ha e ci aiuti. Abbiamo bisogno di Lei Ministra!

Stella Di Domenico, Presidente presso Uniphelan Onlus e Consigliere presso FIRST Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità

*In data 15, luglio 2020, a Roma, Presso la Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dalle Federazioni FAND e FIRST (presenti il Presidente nazionale della Fand-Anmic Nazaro Pagano, della FIRST, Maurizio Benincasa, di ENS Giuseppe Petrucci, di UICI Mario Barbuto, di ANMIL Zoello Forni, di di UNMS Antonino Mondello, di ANGLAT Roberto Romeo e di ARPA Sabina Savagnone. Qui i contenuti.