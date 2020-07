Badanti e baby sitter, per trovarle nasce WellCome

In Friuli Venezia Giulia nasce “WellCome”, agenzia del mondo cooperativo per la ricerca, selezione e formazione di babysitter, badanti e colf nonché di personale per l’assistenza domiciliare di base. La convenzione vede unite la cooperativa sociale Itaca, il Consorzio Tecla e le Acli Fvg: supporteranno l’accompagnamento di singoli e famiglie nella ricerca, selezione e gestione delle pratiche amministrative e del contratto di lavoro. Il servizio è operativo in Friuli Venezia Giulia e nel territorio veneto della provincia di Treviso. Molti i servizi che potranno essere integrati tra loro: dall’individuazione della babysitter, badante o colf al monitoraggio telefonico o in loco dell’andamento dell’attività lavorativa, fino all’integrazione di servizi specialistici a domicilio in base alle esigenze della famiglia. “WellCome” fornirà, inoltre, una serie di contatti convenzionati per la gestione amministrativa della contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Punto cardine del progetto “WellCome” sarà l'intervento del Care Manager, figura professionale di riferimento che accompagnerà le famiglie e le supporterà nel trovare la soluzione più adeguata ai loro bisogni. I Care Manager sono professionisti di grande esperienza nell’ambito dei servizi di cura, veri e propri tutor che incontreranno le famiglie e le orienteranno nel trovare la soluzione migliore alla loro necessità. Il Care Manager potrà anche affiancare il caregiver nella valutazione di possibili elementi di rimodulazione del percorso di cura, orientando la famiglia verso un potenziamento del supporto a domicilio, o verso altre possibili soluzioni offerte dal territorio.

Foto Pexels