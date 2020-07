Il giardino terapeutico pensato per gli anziani ma aperto a tutti

Terminati nel quartiere Ortica a Milano i lavori per la creazione dell’healing garden - letteralmente "il giardino della guarigione" –, spazio verde pensato per gli anziani, che sarà inaugurato dopo la pausa estiva. Si tratta di uno spazio verde pensato per gli anziani, completamente accessibile a chi si muove in carrozzina e disegnato secondo i principi dei giardini terapeutici, realizzato nell’ambito del progetto Green Age del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano e grazie al supporto del Gruppo Kos Care.

Il nuovo healing garden sarà a disposizione sia degli ospiti e familiari della residenza sanitaria assistenziale Anni Azzurri San Faustino e del Polo Geriatrico Riabilitativo, sia degli abitanti del quartiere e di chiunque voglia apprezzare un luogo dedicato alla bellezza e al contatto con la natura.

Matteo Tessarollo, responsabile comunicazione Gruppo Kos e coordinatore del progetto per Anni Azzurri commenta: «La conclusione dei lavori dello healing garden di Green Age è un segnale che ci fa ben sperare per il futuro: a quel futuro prossimo in cui i nostri ospiti e i loro famigliari potranno trascorrervi del tempo e beneficiare del contatto con la natura in uno spazio appositamente pensato per le persone anziane. Anni Azzurri, già dal 2019 ha aderito al progetto, e lo ha fatto in virtù dell’attenzione che da sempre abbiamo nei confronti delle iniziative sviluppate nei territori e nei quartieri che ospitano le nostre strutture».

Anni Azzurri ha aderito al progetto sin dalla fase progettuale, e il suo contributo sarà fondamentale per il mantenimento del giardino: il gruppo Kos Care, di cui fa parte Anni Azzurri, si è impegnato a coprire le spese di manutenzione del giardino per i prossimi tre anni.