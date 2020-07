L’intelligenza artificiale guida la riabilitazione domiciliare

Intelligenza artificiale e Big Data usati per combattere il decadimento fisico e cognitivo, anche “teleguidando” paziente e famigliari in un’attività di riabilitazione neuromotoria, di esercizio fisico mirato e guidato, a domicilio. Sono gli ingredienti, in un’Italia che invecchia e che convive con più malattie croniche, di una ricerca che guarda al futuro. Con beneficio di chi è ammalato ma anche rendendo sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale messo a rischio dalle tendenze demografiche del Paese.

Dai primi di marzo, l’Irccs Maugeri di Pavia ha attivato il progetto di ricerca Rehabilitative pErsonalized Home System and vIrtuaL coaching for chronIc Treatment in elderlY (RE-Hub-ILITY), studio multidisciplinare guidato dalla stessa Maugeri, con l’Ateneo pavese come subcontractor per alcune attività tecnologiche, e a cui partecipano il Dipartimento di Ingegneria della Federico II di Napoli, e aziende innovative lombarde.

Finanziato da Regione Lombardia per 3,8 milioni di euro, nell’ambito dei fondi europei Programma Operativo Regionale (Por) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 2014-2020, Re-Hub-Ility punta infatti a creare un sistema per la medicina riabilitativa, in questo caso motoria, al domicilio del paziente, con tecnologie in grado di offrire allo stesso paziente e ai suoi familiari informazioni e dati guidandolo nell’esercizio fisico terapeutico e controllando l’aderenza alle terapia farmacologiche, fino a dare risposte immediate ad alcuni interrogativi, usando l’intelligenza artificiale. Un sistema che punta a ridurre le riacutizzazioni e le riospedalizzazioni.