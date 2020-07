Nella pelle del lupo: imparare la mediazione politica da San Francesco

Ma la sua attualizzazione, in accordo con l'accresciuta sensibilità ambientale dei nostri anni, rischia di mettere in secondo piano una valenza che, proprio nella logica nel racconto - che Maranesi affronta con chiarezza e precisione - è invece cruciale: al centro dell'episodio dell'incontro tra San Francesco e il lupo, infatti, non c'è una questione ecologica,ma una questione politica.

La doppia conversione operata dal Santo - conversione del lupo, conversione degli abitanti di Gubbio - è un'opera di sottile mediazione strategica e di delicata intelligenza tattica.

La vicenda viene letta da Maranesi attraverso una precisa chiave: dopo la conversione, Francesco sceglie di «restare dentro i processi sociali», pur non vivendo più dentro le mura della città. Questo rapporto, nel Testamento, è indicato da una precisa espressione:«exivi de saeculo». Quella di Francesco non fu «una scelta di isolamento religioso mediante l'entrata in monastero o l'andata in un luogo eremitico», piuttosto fu un «riposizionamento religioso-politico all'interno del circuito cittadino». Francesco, in altri termini, uscì dalla città, ma non la abbandono. Si mise "fuori le mura", tra gli esclusi, per poter divenire mediatore tra le nuove istanze sociali in un contesto comunale che stava rapidamente mutando.

La vicenda del lupo di Gubbio, l'escluso per eccellenza, la fonte di un'ostilità potenzialmente senza fine, mostra la capacità di Francesco di saper creare umanit anche all'interno di un clima sociale paralizzato dalla paura.

Entrare nel conflitto, dire parole franche e mai consolatorie a entrambe le parti, creare uno spazio politico per il riconoscimento reciproco e, infine, sancirlo in un patto.

Nulla di esterno poteva sanzionare quel patto, fondato solo e soltato sulla fedeltà quotidiana alla promessa. Ma proprio l'impegno quotidiano per sostenere questa promessa - spiega Maranesi nella sua lettura, davvero illuminante per l'oggi - permetterà al lupo di uscire dall'ordine rassegnato dell'esistenza e agli eugubini di trasformare la paura in risorsa rinnovando le basi della propria comunità.