Voti più alti e ragazzini più felici: i tutor volontari salvano la Dad

Avere un tutor online durante il lockdown, che ha dato una mano con la didattica a distanza e i compiti a casa, ha migliorato le prestazioni scolastiche dei ragazzi, il loro benessere, le loro aspirazioni e la fiducia in se stessi. Sono gli esiti del progetto TOP - Tutoring Online Program, realizzato in pieno lockdown dalle Università Bocconi e Harvard, che ha affiancato 520 studenti di 78 scuole medie di tutta Italia con 520 studenti universitari volontari, che per circa due mesi - dal 10 aprile alla fine dell'anno scolastico - hanno offerto 3 o 6 ore settimanali di supporto a distanza per lo studio e i compiti. Avevamo già raccontato il valore umano di questa esperienza, con i legami che si erano creati fra tutor e ragazzi: ora però ci sono i risultati.

Un progetto relativamente semplice e poco costoso, ma molto efficace. L’idea è di Eliana La Ferrara (Bocconi) e Michela Carlana (Harvard Kennedy School), finanziato dal Laboratory for Effective Anti-poverty Policies (LEAP) della Bocconi, grazie al contributo della Fondazione Invernizzi: già dal 20 marzo, appena due settimane dopo la chiusura delle scuole, si sono attivate per reclutare studenti universitari come tutor volontari, nella consapevolezza di quanto il divario educativo basato sul background familiare potesse pesare sui percorsi dei ragazzini costretti a casa. «Questo divario è una caratteristica persistente dei sistemi scolastici anche in tempi normali e ora abbiamo trovato un modo efficace per mitigarlo», commenta la professoressa La Ferrara. «In un periodo psicologicamente difficile come quello dell'isolamento, gli studenti partecipanti non solo hanno migliorato i loro voti, ma hanno anche evidenziato una felicità significativamente più alta e meno segnali di depressione. Il loro desiderio di lasciare gli studi dopo la scuola media è diminuito ed è aumentata la sensazione di avere il controllo della propria vita. Tre ore di tutoraggio online a settimana si sono rivelate sufficienti a produrre effetti significativi sui risultati scolastici ma anche sulle aspirazioni degli studenti, sul benessere e sulle competenze socio-emotive. Un programma di sei ore a settimana ha raddoppiato il miglioramento dei risultati».

Questa esperienza è stata monitorata dalle due studiose e diventerà un paper: «L’esperimento ha funzionato come proof of concept, abbiamo dimostrato che bastano poche risorse per contenere il gap educativo: la nostra esperienza ora potrebbe rivelarsi molto utile in caso di nuovi o persistenti lockdown, anche in altri Paesi. Potremmo immaginare che l’esperienza vada avanti, su base strutturata, sarebbe potenzialmente molto efficace». Un altro elemento indagato dalla ricerca riguarda il device: «I nostri risultati non cambiano a seconda del dispositivo utilizzato dagli studenti. L'effetto è altrettanto forte quando gli studenti delle scuole medie non hanno a disposizione un computer o un tablet e possono usare solo uno smartphone».