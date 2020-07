Baretta (Mef): «Grazie ai fondi UE disegniamo un altro New Deal»

Crescono i bisogni delle famiglie, aumentano le problematiche economiche e finanziarie di imprese e organizzazioni sociali. Al tempo stesso, l'Europa si appresta a finanziare un piano di investimenti che potrebbe rovesciare le carte in tavola. Vede spazio per un new deal?

Il fatto che questo spazio sia una necessità è chiaro soprattutto dopo quanto è successo in questi mesi, mesi che lasceranno il segno non di breve periodo: o c'è una nuova visione anche dello stato sociale e del welfare oppure è chiaro che si farà fatica a immaginare di ricominciare bene.

Il fatto che dentro la crisi si sia sentita forte la presenza uno Stato – vado quindi ben oltre il concetto di governo - che ha affrontato i problemi, cercando di dare risposte alla situazione, è un dato di fatto. Ed è la dimostrazione che la linea è quella su cui stiamo ragionando. Ma questo spazio per un new deal non è solo una visione, è anche un'opportunità. In Europa è passata l’idea che ci si deve occupare di queste questioni è una battaglia vinta e ci troviamo non più a discutere del “cosa”, ma di “quanto”, e questo libera opportunità e risorse. Bisogna però utilizzare questo spazio.

Diamo qualche numero?

Ricordiamo che l'Italia ha già 35 miliardi di fondi europei da spendere. Cominciamo a partire da quelli e decidiamo dove li orientiamo. A questi si aggiungono quelli del Recovery Fund che sono il risultato del negoziato. Tra i soldi dello SURE, la cassa integrazione europea, i soldi senza condizioni per la sanità e i 170 miliardi del Recovery Fund… siamo davanti a un'occasione storica straordinaria e guai, davvero guai a non utilizzarla in positivo. In quest'ottica, proprio tenendo conto che avremo di fronte un periodo difficile dal punto di vista economico e sociale, questa occasione per disegnare un new deal è fondamentale. Guai a perderla.

I soggetti del Terzo settore hanno avuto un ruolo cruciale nel fuoriuscire dalla fase più acuta della crisi, mitigando impatto sociale e intervenendo là dove Stato e istituzioni non riuscivano, ma in sinergia con queste. Crede si stia riconfigurando, al di là di certe polemiche su un «nuovo statalismo» anche la relazione fra Stato e soggetti della società civile?

Se il punto di partenza è che nessuno deve essere abbandonato e nessuno deve essere lasciato solo, non c'è dubbio che questa integrazione tra il ruolo del pubblico e il ruolo di un privato sociale, che abbia comunque la responsabilità di sentirsi coinvolto nella gestione della cosa pubblica, è la risposta migliore da dare. Questa sinergia consente allo Stato di esprimere al meglio le sue potenzialità, ma anche di raggiungere situazioni che altrimenti, se fosse affidato tutta la gestione solo pubblica, sarebbero difficili da realizzare. Forse la cosa da valutare con più determinazione è che, tramite il Terzo Settore, è possibile un coinvolgimento forte a livello territoriale. I piani di intervento di cui stiamo parlando in vista di un new deal che ci traghetti fuori dalle criticità di questi mesi vanno tarati, costruiti, misurati in una prospettiva molto legata al territorio. L’emergenza del Covid-19 ci ha mostrato quanto abbiamo bisogno di “prese” sociali sul territorio per rendere efficaci i nostri interventi e per dare forza ai nuovi assetti dello stato sociale.

I piani generali sono fondamentali, ma la loro applicazione si gioca nel territorio: per questo non possiamo prescindere da una sinergia tra soggetti del Terzo settore e Stato, ma questo non configura certo un ritorno dello “statalismo”, casomai è un modo efficace per gestire la complessità. C’è dunque ulteriore valore in questa sinergia, oltre al valore dello stato sociale, ed è l’idea che una società complessa si governa solo con una forte interazione tra le varie strutture e i corpi intermedi. I corpi intermedi sono il completamento di una visione della cosa pubblica: è difficile immaginare di governare la complessità senza queste integrazioni. Il Terzo settore è strategicamente rilevante per il Paese.

All'interno di questo «ruolo attivo» dobbiamo però constatare una spaccatura: un pezzo del Terzo settore, quello più impegnato sul campo, si trova ora in una fase delicatissima di ricomposizione. Un altro pezzo, costretto a restare fermo nei mesi del lockdown, pur (giustamente) beneficiando di un sostegno economico da parte del Governo si trova a dover ripensare, con la ripresa della propria operatività, anche al proprio orizzonte pratico e di senso. Queste due velocità impatteranno inevitabilmente sul nostro sistema di welfare. Ma questa doppia criticità apre anche a un'opportunità inedita, ben colta dal social economy action plan della Commissione europea: il Terzo settore potrà rispondere alla crisi, anche alla sua crisi, attraverso modelli ibridi di organizzazione…

L'organizzazione sociale che stiamo di cui stiamo parlando, ovvero una visione generale di new deal, con uno stato sociale rinnovato ma che abbia un forte radicamento - direi quasi una ripartenza dal territorio in una integrazione pubblico privato - prevede che ci sia un ruolo crescente anche per le strutture intermedie e per il Terzo settore.