Il virus positivo delle alleanze

Nella conversazione avvenuta questa sera per la presentazione del position paper numero 2 dell'Appello per un Nuovo Welfare abbiamo visto dialogare 4 alleanze diverse unite nel desiderio comune di riformare il welfare di ieri sul fronte dell'indigenza e dell'inclusione sociale e lavorativa. Le Acli, che hanno aperto la strada quasi 7 anni fa all'Alleanza contro la Povertà proponendo negli anni il primo strumento naizonale per il contrasto all'indigenza, il reddito di Inclusione, poi assorbito dal reddito di Cittadinanza; l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile che persegue in Italia il compito di movimentare ed orientare il mondo politico, sociale, culturale ed economico verso l'affermazione e la pratica concreta dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda 2030 dell'ONU; il Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità che ha alleato esperienze della cooperazione sociale, della Caritas italiana, di Legambiente, dell'impegno per le aree interne e le comunità montane; la Next-Nuova Economia per Tutti con Leonardo Becchetti nel ruolo di costruttori di ponti e di alleanze tra sistemi generativi che uniscono l'economia civile al welfare; la RES-INT la rete di Economia Sociale Internazionale fondata da Angelo Righetti che mette insieme alcune tra le esperienze più innovative del welfare di comunità generate dai Budget di Salute come il gruppo NCO di Caserta e la Fondazione di Comunità di Messina. Queste 4 alleanze si sono unite in una nuova riflessione stasera di fronte all'urgenza di una campana che suona e che ci dice che se non interveniamo subito nella riforma del welfare, come ci ha sollecitato ancora ieri Stefano Zamagni su Vita.it, non basteranno i fiumi di denaro in arrivo dall'Europa per cambiare la storia.

La storia sarà cambiata dal "dove" investiremo quel denaro, prima che dal come: se sarà sui legami sociali, sulle comunità, sulla centralità della persona e sullo sviluppo locale dei territori resilienti e vulnerabili, come ha spiegato Enrico Giovannini, allora sarà davvero una storia nuova, fatta di alleanze inedite che hanno in parte determinato questo cambio di prospettiva.

Proteggere, promuovere, prevenire, trasformare sono i 4 verbi che l'ASVIS ha proposto al tavolo di lavoro coordinato dalle ACLI e sono 4 verbi che da stasera sono un impegno per tutti.