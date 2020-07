Pubblicati gli elenchi 2019, il 5 per mille vola a quota 505 milioni di euro

L’elenco delle Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio conta 47.522 enti ammessi a beneficio (erano 46.312 nell’edizione 2018), che hanno raccolto 10.468.010 firme più altre 552.213 firme andate al settore ma senza indicazione di un codice fiscale: l’importo totale che gli italiani hanno così destinato è di 336.515.922,88 euro. Onlus e volontariato hanno visto crescere le firme, sia rispetto all’edizione 2018 sia rispetto alla precedente.

Per la ricerca scientifica e gli enti dell'università ammessi al beneficio dal MIUR, le firme sono state 1.579.505 più 602.471 senza preferenza, per un valore di 65.893.040,45 euro andati a 500 enti. La distribuzione delle scelte per gli enti della ricerca sanitaria vede 71.789.847,55 euro destinati dai contribuenti, a 106 enti, attraverso 1.505.613 firme e 1.007.848 di scelte generiche.

Poco più di mezzo milione di italiani hanno scelto di destinare il 5 per mille ai comuni, per 14.918.349,36 euro: Valdagno resta sempre il primo Comune non capoluogo a comparire (sesto posto, scelto da 3.182 cittadini), seguito poi da Arese in ventiduesima posizione con 747 firme. Le associazioni sportive dilettantistiche raccolgono 14.509.927,44 euro, in crescita rispetto all’anno prima sia per firme sia per importo. L’elenco degli enti dei beni culturali e paesaggistici ammessi al beneficio dal MIBAC vede il FAI distaccare tutti gli altri, con 13.252 scelte sulle circa 47mila totali (di cui 31.478 andate genericamente al settore), con una cifra complessiva di 1.684.907,92 euro. Gli enti gestori di aree protette, alla loro seconda edizione, hanno visto destinati 303.472,83 euro, con 220 scelte espresse e 10.998 andate al settore. Sommando i vari elenchi si arriva a 505.615.468,43 euro destinati.

La legge di Stabilità 2020 ha innalzato il fondo a 510 milioni per l’anno 2020, 520 milioni per l’anno 2021 e 525 milioni a partire dall’anno 2022.

