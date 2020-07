Sorridocolcuore, la video challenge che aiuta le donne

Per partecipare alla video-challenge basta creare un video contenente tre elementi: sorriso, cuore, mascherina, inserire nella descrizione del post l’hashtag #sorridocolcuore, elemento fondamentale per poter conteggiare nel contatore la donazione di 3 euro che viene fatta da Gedeon Ritcher Italia (chi crea e condivide il video non deve sborsare nulla) e sfidare altre 7 persone a partecipare alla video-challenge!

Il video va condiviso con privacy pubblica, ovvero visibile a tutti, tramite i propri social network (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok oppure YouTube). Se si utilizza Facebook per la condivisione del proprio video, è necessario “taggare” la pagina Sorrido col Cuore (@sorridocolcuore) affinché il video venga inserito nel contatore che si trova sul sito sorridocolcuore.it.

Ma da dove nasce la video challenge solidale? “Dalla volontà di sostenere con un gesto tanto semplice quanto significativo, un sorriso col cuore, tutte quelle donne che durante l’emergenza Covid-19 si sono trovate ancor più in difficoltà a causa dell’impossibilità di allontanarsi da relazioni abusanti. La casa, per molte donne, durante l’emergenza Covid non è stato un luogo sicuro all’interno della quale ripararsi, piuttosto una prigione dalla quale è stato impossibile fuggire" spiega una nota. Il lavoro dei Centri Antiviolenza non si è fermato e non le ha lasciate sole: dall’inizio del lockdown, le operatrici della rete D.i.Re hanno dato il via ad una massiccia campagna informativa per supportare tutte le donne in difficoltà, dovendo anche sostenere importanti spese impreviste derivanti da una gestione di attività e progetti totalmente rivoluzionati.

"Dall’analisi di queste problematiche - prosegue la nota - Gedeon Richter Italia, da sempre un’azienda farmaceutica che ha come mission la salute e il benessere della donna, ha deciso di destinare fino a 20mila euro a sostegno del Fondo emergenza Covid-19 di D.i.Re, che prevede di far fronte agli esborsi inaspettati che i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio stanno sostenendo e ad istituire, tra gli altri obiettivi, borse lavoro o tirocini formativi a quante donne, a causa della pandemia, hanno perso il proprio impiego".

In apertura foto by Linus Schütz from Pixabay