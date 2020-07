I volontari di “Aperti per voi” tornano ad accogliere visitatori

«Tornare ad accogliere i visitatori dopo un periodo così buio per la nostra città è stata una vera emozione. Essere volontario Touring è un'occasione per contribuire alla diffusione della cultura e della bellezza, e, contemporaneamente, un'opportunità di arricchimento personale e oggi questa è un’esigenza ancora più sentita dalla nostra comunità e dai visitatori», commenta Gabriella De Ponti, socia volontaria del TCI a Bergamo. Il4luglio scorso anche i volontari di Piacenza hanno riaperto le porte della Chiesa di Santa Maria in Cortina:«In coincidenza con la festività del Santo Patrono, grazie anche alla grande disponibilità di tutti i volontari, abbiamo potuto riaprireper l'intera giornata. É stata una grandissima soddisfazione per molti motivi, a partire dai numerosi visitatori- piacentini e non–fino ai tanti complimenti ricevuti, per l'accoglienza dei volontarie per il rispetto dei protocolli di sicurezza. Davvero un giorno da ricordare per noi volontari», dichiara Luisa Precivale, Console del Touring Club Italiano per Piacenza.

Anche durante i mesi di lockdown il racconto del patrimonio artistico e culturale italiano non si è fermato: grazie all’iniziativa digitale Passione Italia, promossa sul sito dell’associazione non profit touringclub.it, i soci volontari hanno infatti prestato la loro testimonianza per approfondimenti e aneddoti su alcuni degli 84 luoghi Aperti per Voisparsi su tutto il territorio nazionale.