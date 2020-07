Nel Bilancio sociale i numeri di un 2019 al fianco dei più fragili

A questo si affianca un considerevole aumento dei volontari: in tutta Italia sono 1.402, di cui 163 nuovi registrati (+11%). Donne e gli uomini che hanno dedicato nel complesso oltre 35mila ore di volontariato mettendosi in ascolto di chi è più fragile, accogliendone la storia di sofferenza e rispondendo alla sua richiesta di aiuto. Per la prima volta, inoltre, il gruppo di volontari ha assunto una specifica responsabilità in alcune attività strutturali: le Unità di strada con la distribuzione di generi di conforto sia per i mesi freddi sia per il caldo estivo; la gestione della Bottega solidale a Rozzano (Milano) dove le famiglie in difficoltà sono aiutate nel fare la spesa alimentare; la gestione dell’evento di piazza “zuppa della Bontà” dello scorso ottobre dedicato a raccogliere fondi per la distribuzione di cibo alle persone povere. A tutti i volontari è dedicata la nuova Casa del Volontariato, nata a Milano a dicembre, quartier generale e punto di partenza delle Unità mobili.

Per quanto riguarda il personale retribuito, il 2019 ha visto impegnati 253 lavoratori, di cui 196 dipendenti. «Durante tutto l’anno trascorso, oltre che negli scorsi mesi di accesa incertezza sanitaria e crisi sociale, i lavoratori della Fondazione si sono spesi oltremodo e sopra ogni aspettativa per garantire ogni giorno assistenza e accoglienza a chi ha perso tutto e considera Progetto Arca il suo unico porto sicuro», è il pensiero del presidente Alberto Sinigallia. «Il personale di Progetto Arca ha modellato e trasformato i suoi servizi sulla base delle necessità emergenti, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla persona e concentrandosi, oltre che sui bisogni primari, anche su sogni, aspirazioni e desideri».

L’impegno dei lavoratori e dei volontari, insieme al supporto dei donatori, si traduce in un importante impatto sociale. Le risorse infatti di cui la Fondazione dispone - oltre alle persone che operano per l’ente e i donatori, anche il riuso dei beni confiscati e utilizzati per progetti di accoglienza e azioni di contrasto allo spreco alimentare, solo per citare qualche esempio - producono sulla collettività un effetto moltiplicatore del valore sociale ed economico dei beni e dei servizi. Nell’anno trascorso Progetto Arca ha visto moltiplicati i 15 milioni di valore economico sostenuto di una media del 2,3% ottenendo un valore economico generato di ben 35 milioni di euro.

Le risorse 2019 si concretizzano nei servizi di cui hanno beneficiato nel complesso 10.538 persone. Si tratta di senza dimora ospitati nelle strutture di accoglienza e raggiunti dalle Unità di strada, famiglie in emergenza abitativa inserite nel progetto di housing sociale, persone con problemi di dipendenza, richiedenti asilo.

All’interno della complessa filiera di servizi erogati a questi utenti dai profili ed esigenze di recupero differenti, si segnalano in particolare due servizi dedicati alle persone senza dimora: Unità di strada nelle città di Milano, Roma e Napoli con oltre 45mila interventi di aiuto in strada e accoglienza specifica di senzatetto con problemi sanitari per un totale di 26.524 ore di assistenza sanitaria.

Sul fronte dell’housing sociale, nell’anno sono stati utilizzati nel complesso 86 appartamenti, dedicati a famiglie sfrattate per morosità incolpevole, in attesa dell’assegnazione della casa popolare o che non riescono ad accedere al mercato libero delle case. 120 su 359 le persone che sono state dimesse dai servizi perché hanno raggiunto l’autonomia abitativa.

L’anno registra inoltre 1.658.954 pasti distribuiti, con una media di 2.800 pasti al giorno, e un totale di 5.784 pacchi viveri consegnati a famiglie in difficoltà.

Un’attenzione specifica va riservata anche al guardaroba gestito presso la struttura di via Aldini a Milano, dove sono stati distribuiti oltre 26 mila capi di abbigliamento e oltre 11 mila di kit igienici a chi ne aveva bisogno.

Nelle immagini volontari e operatori all'opera nel corso del 2019