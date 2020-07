"Oltre il mare", il 28 luglio con la conferenza stampa online

"Oltre il mare", cosa succede a chi sbarca in Italia. É il titolo della conferenza stampa online che ActionAid ha organizzato per martedì 28 luglio alle 18(il nuovo podcast in esclusiva su Audible.it). Cosa succede quando i migranti sbarcano nel nostro Paese? Quali sono le loro storie, le paure, i sogni? Quali sofferenze atroci si portano addosso? Quali difficoltà devono ancora affrontare in Italia? In un periodo in cui le politiche migratorie sono tornate al centro del dibattito politico, il superamento dei Decreti Sicurezza è l’unica strada possibile per rimettere al centro i diritti e la dignità dei migranti e contrastare propaganda e strumentalizzazioni. A moderare la conferenza Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, parteciperanno Pietro Bartolo, medico e protagonista della prima puntata, Katia Scannavini, Vicesegretaria ActionAid Italia, Kenneth Harley, Brand and Communications Director Audible.it

L’evento sarà in diretta sui canali Facebook, Linkedin e Youtube di ActionAid Italia