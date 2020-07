Covid 19, il 33% delle imprese artigiane ha attivato iniziative di solidarietà

«Le imprese artigiane hanno nel loro dna un forte legame con il territorio in cui operano e con le persone che lo abitano: un legame che si esprime in molti modi, spesso anche con un supporto concreto alle iniziative sociali, culturali, sportive che lo animano. In un momento di emergenza come quello che abbiamo vissuto, è stato naturale per molti dei nostri imprenditori cercare di fare la propria parte», a parlare è il residente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, che chiosa: «Alcuni lo hanno fatto partecipando a raccolte fondi per donare strumenti di prima necessità, come quella che ha permesso a Confartigianato nazionale di donare 20 respiratori pressometrici ai reparti di terapia intensiva di diversi ospedali italiani, altri mettendo a disposizione le proprie capacità per fare qualcosa di utile, come è stato per l'allestimento dell'ospedale da campo di Bergamo, che ha visto un impegno in prima persona di un nutrito gruppo di artigiani della zona. Crediamo che questo legame, così profondo e concreto, sia uno dei punti di forza che contraddistinguono le imprese a valore artigiano: imprese che fanno crescere non solo l'economia, ma spesso alimentano anche il benessere sociale dei luoghi dove hanno sede».

Al di là dell’emergenza, l'orientamento sociale del sistema delle MPI lombarde è un fattore strutturale, come si evidenzia nell'analisi dei risultati recentemente resi disponibili dall'Istat dell'indagine del Censimento permanente delle imprese.

In condizioni normali, al di fuori dell’emergenza, il vettore più rilevante di connessione delle micro e piccole imprese con il territorio è lo sport: le azioni realizzate per il benessere del territorio più diffuse sono, infatti, quelle sportive, che interessano il 27,8% delle imprese attive con iniziative di tipo collettivo sul territorio; una ampia rilevanza si registra anche per le iniziative umanitarie (25,8%), culturali (21,3%) e di contrasto alla povertà o al disagio sociale (17,0%). Quote significative di MPI realizzano iniziative in campo socio-assistenziale (14,6%), sanitarie (10,1%) e a sostegno ad attività scientifiche e formative generali (9,1%) e di rigenerazione urbana e/o territoriale (8,6%).

Nell'immagine di apertura: il presidente di Confargianato Bergamo, Giacinto Giambellini, nell'ospedale da campo di Bergamo alla cui costruzione hanno preso parte alcuni artigiani locali