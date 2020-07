Movimento Cristiano Lavoratori, al servizio dei più deboli

Il MCL, con la sua capillare rete di servizi alla persona - che si occupano di educazione, assistenza fiscale e previdenziale, formazione al lavoro, aiuto alle fragilità, servizi al lavoro, famiglie, tutela della non autosufficienza - risponde ai bisogni sempre più vasti della comunità. Un'azione che pone particolare attenzione, da una parte, all'educazione dei giovani affinché possano far fiorire i propri talenti e farsi carico in modo consapevole della responsabilità della cosa comune, dall'altra al tema del lavoro così decisivo per la vita delle persone, della famiglia e per la prosperità della società intera.

Se i percorsi educativi del MCL sono caratterizzati da importanti collaborazioni con le Università, per garantirne la qualità, rispetto al lavoro sono numerose le iniziative volte ad una maggiore inclusione e coesione sociali, soprattutto attraverso progetti contro il caporalato in agricoltura e per l'accoglienza di immigrati, in particolar modo in Sicilia e in Campania, dove sono state costituite cooperative di lavoratori e per la ricerca del lavoro regolare.

A queste iniziative del MCL sul suolo nazionale, si aggiungono quelle che vengono svolte all'estero sia attraverso la cooperazione internazionale (grazie ad una propria ONG di riferimento), sia attraverso interventi diretti. La dimensione internazionale, segnata da un concreto europeismo, è sempre stata importante nella vita del MCL e ha permesso di realizzare varie opere oltre i nostri confini.

L'impegno profuso sia in Romania che in Bosnia ha consentito la costruzione di numerose opere di formazione al dialogo sociale per le organizzazioni sociali e la società civile. In particolare, a Sarajevo è stato realizzato un centro di formazione per giovani appartenenti alle diverse etnie e comunità religiose, situato sulla collina tristemente famosa per i bombardamenti sulla città. Un segnale di pace e di riconciliazione attraverso le nuove generazioni.

E proprio l'impegno per la pace caratterizza i progetti avviati negli altri Paesi dell'area balcanica (Albania, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia) che hanno permesso il dialogo e la cooperazione tra persone e organizzazioni divise dai conflitti e dalle guerre. Non solo in Europa, ma pure in Africa, dai Paesi che si affacciano al Mediterraneo, come il Marocco, a quelli con maggior difficoltà come l'Eritrea, il MCL realizza dei progetti a beneficio delle comunità locali.

Tutti questi sono semplici esempi di opere realizzate da un ente del Terzo settore, quale il Movimento Cristiano Lavoratori, che possono aiutare a comprendere quale importante contributo può dare la società civile per uscire dalla crisi che stiamo attraversando. Per una vera ripartenza del nostro Paese è necessario mettere al centro le relazioni sociali affinché l’esasperazione accumulata in questi mesi non si trasformi in conflitto e, anzi, possa trasformarsi in una spinta decisiva per la ricostruzione dell’Italia.