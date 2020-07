Regole, abitudini e allenamenti per la giusta “dieta mediatica”

Libri che si impilano sul comodino. Liste di serie tv e film che intasano la categoria “guarda più tardi”. Mostre, concerti, esposizioni che si susseguono sulle agende. Tante cose da leggere, vedere, visitare. E mai abbastanza tempo per farlo. Magari perché ci si blocca davanti al pc in modalità binge watching, oppure si finisce per scrollare il social media di riferimento o si finisce, indolenti, a chiudersi in casa piuttosto che uscire.

La nostra content diet è spesso un manifesto dell’accontentarsi. Un fenomeno che è emerso in tutta la sua forza durante il lockdown quando il “nuovo tempo libero” pieno di grandi propositi si è trasformato in una processione autocompiacente dei soliti piccoli piaceri che ci inseguono al ritmo di continue notifiche. Ma come uscire da questo ingorgo di continui input e diversificare i nostri consumi media-culturali?



Una risposta, sotto forma di un documentario dal titolo “Bookstores: How to Read More Books in the Golden Age of Content”, aveva provato già a darla nel 2019 il regista americano Max Joseph. L’idea nasce da una necessità personale. Da sempre attratto da libri e librerie, a un certo punto Joseph si trova sommerso dall’ansia: «Come riuscirò a leggere tutti questi libri? Quando troverò il tempo?».