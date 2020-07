Rete Eticapro, il network che si ispira al “modello benefit”

La Carta dei Valori che pone al centro l’attenzione, la cura e la centralità della persona e un percorso di crescita comune è quanto hanno ratificato al momento 30 Agenzie che sono state accreditate nella Rete Eticapro. A dar vita all’iniziativa il Gruppo Assimoco, prima Compagnia assicurativa italiana ad acquisire la qualifica di società Benefit.

Oltre alle 30 Agenzie fanno parte della Rete Eticapro anche Bcc di Brescia e Raiffeisen Servizi Assicurativi che si aggiungono a Caes Italia (Consorzio Assicurativo Etico Solidale) e alla rete di Filiali, Banchieri Ambulanti e Consulenti di Finanza Etica di Banca Etica presenti su tutto il territorio nazionale

La Rete Eticapro sposa appieno la filosofia e la strategia del Gruppo Assimoco, ossia fare impresa non solo per creare profitto ma al tempo stesso per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Un percorso che, a fine 2019, ha portato Assimoco ad acquisire la qualifica di società Benefit, dopo aver ottenuto, ormai oltre due anni fa, la certificazione B Corp. La Rete è stata battezzata Eticapro in nome della più ampia iniziativa strategica dedicata al Terzo settore e al consumo critico e frutto della partnership tra il Gruppo Assimoco, Caes Italia e Banca Etica. Eticapro si declina attraverso un posizionamento identitario, un modello distributivo dedicato, una gamma di prodotti e servizi distintivi e identificati da un marchio, pensati e realizzati per gli Enti del Terzo Settore e il Consumo Critico.

«Con la Rete Eticapro intendiamo promuovere e creare il primo network al mondo di distributori assicurativi ispirato al modello benefit e sosteniamo un nuovo modo di fare assicurazioni centrato sulla persona e sulla creazione di valore condiviso. Scegliendo un Partner Intermediario accreditato Eticapro il cliente ha la garanzia di un modello validato, con servizi e valori etici e trasparenti, che vanno nella direzione di un sistema di welfare condiviso ed equo», ha affermato Ruggero Frecchiami, Direttore Generale del Gruppo Assimoco.

In concreto il modello prevede che gli Intermediari si impegnino a perseguire una duplice finalità: profitto e impatto, attraverso la misura dei propri impatti sociali e ambientali. L’Intermediario è accreditato sulla base di parametri tecnico-qualitativi ispirati ai valori e agli impegni condivisi.

Gli Agenti che hanno aderito alla Rete si impegnano a sottoscrivere la Carta dei Valori del Progetto “Eticapro”, a perseguire obiettivi di beneficio comune e a misurare il proprio impatto sociale e ambientale attraverso un questionario BIA (Business Impact Assessment) da ripetere ogni 2 anni.

I Partner Intermediari della Rete partecipano costantemente anche a incontri e sessioni di formazione valoriale focalizzati sulla Riforma del Terzo Settore, sulla finanza etica e sul consumo critico.

La Carta dei Valori condivisa vede i Partner Intermediari cooperare verso un beneficio comune. Attenzione, cura e centralità della persona, sono vincoli fondamentali dell’agire dell’Intermediario sulla base di una relazione che nasce dall’ascolto continuo e si sviluppa attraverso competenza professionale e coinvolgimento personale, con l’obiettivo di attuare un percorso di crescita comune. Le relazioni tra l’Intermediario e i suoi stakeholder sono caratterizzate dalla trasparenza e dalla promozione di una comunicazione diretta e sincera. L’equità, intesa come migliore distribuzione della ricchezza e delle risorse, volta al superamento delle disuguaglianze sociali, è un altro principio cardine esplicitato dalla Carta dei Valori. Nei prossimi mesi la Compagnia del Movimento Cooperativo intende allargare la Rete Eticapro attraverso l’accreditamento di altre realtà che ne abbiano i requisiti, proprio in nome di quell’impegno sempre più stringente e necessario nei confronti della società, dell’ambiente e dell’economia civile.

