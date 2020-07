Tre bambini italiani progettano robot salvambiente: premiati a sfida Stem mondiale

«Hanno dovuto superare dei limiti, e questo è il bello della progettualità. Come progettista sono convinta che anche un percorso formativo, come quello che hanno affrontato i bambini, sia un progetto , anche se non comporta come risultato un prodotto fisico (come può essere un oggetto di design o un progetto architettonico). Nel corso di questa attività progettuale si incontrano difficoltà e si deve magari cambiare rotta. Ed è ciò che hanno fatto i bambini. Questo è stato uno dei passi più importanti che hanno affrontato in quest’esperienza», spiega Cristina Fallica.

Che tipo di robot hanno ideato i bambini? chiediamo a Cristina Fallica. «È un robot programmabile, con accessori e sensori, e si chiama Codey Rocky. Si tratta di un kit di robotica educativa per lo studio delle materie Stem. È stato individuato per i bambini dalla mentor Pia Corbani. Per programmarlo si usano blocchi visivi tipo pezzi di Lego per dare istruzioni al robot, invece di stringhe di programmazione», sottolinea.



Il progetto dei tre giovani vincitori si chiama EcoRobo’ 2k20. Alessandro, Lorenzo e Giacomo hanno ideato un robot salvambiente, che raccoglie la spazzatura e che è in grado di distinguere i diversi tipi di rifiuti da raccogliere e da differenziare. «Abbiamo pensato», dicono i tre bambini, «che EcoRobo' poteva anche aiutarci a misurare tutta la spazzatura che produciamo. Così abbiamo creato una variabile che contasse i rifiuti distribuiti lungo il percorso». Con questo progetto si sono classificati con merito al secondo posto della categoria Kids (7-10 anni) degli International Stem Awards.

«Abbiamo imparato che difendere e curare l'ambiente è importante e lo abbiamo fatto giocando e divertendoci!», hanno affermato Alessandro, Giacomo e Lorenzo.