Con Andrea Bocelli Foundation per garantire a tutti l'accesso all'educazione

La Andrea Bocelli Foundation (ABF) nasce nel 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività dei fan e dei partner in tutto il mondo. Da allora ABF è cresciuta, divenendo un’organizzazione Non-Profit indipendente guidata da professionisti che si occupano dello sviluppo strategico delle idee. La mission della Fondazione è quella di offrire opportunità di empowerment a persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali per il superamento di ogni barriera agevolando così la piena espressione del potenziale di ciascuno. Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 30 milioni di euro e ha finanziato la costruzione di 8 scuole in Italia e ad Haiti permettendo a oltre 3mila studenti di avere accesso all'istruzione. ABF garantisce ogni giorno accesso all’ acqua potabile ad oltre 400mila persone e assistenza medica di base in 5 comunità di Haiti tra le più povere e remote.

L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di ABF, in Italia e all’estero. La Fondazione implementa e promuove progetti educativi che utilizzano anche la musica come ulteriore elemento di inclusione sociale e di valorizzazione dei talenti, in linea con l’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 delle Nazione Unite, che prevede i 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile ed in particolare con l'obiettivo n. 4: Istruzione di qualità.

Oltre 3mila studenti dei progetti educativi ABF in Italia e in Haiti accedono regolarmente all’istruzione nelle 8 scuole che abbiamo realizzato.

Che siano barriere di mattoni, sociali o digitali, ABF dal 2011 si impegna ad investire sul futuro delle nuove generazioni sia in Italia che all’estero, offrendo loro gli strumenti necessari per la realizzazione del proprio potenziale. Come community leader, ABF ha deciso di intervenire a supporto concreto agli allievi, alle famiglie e ai loro insegnanti, con iniziative di implementazione della didattica (spazi con aule speciali, laboratori, programmi sull’educazione a distanza) schierandosi ancora una volta dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà.

Grazie ai fondi raccolti, ABF continuerà a lavorare per garantire agli studenti delle scuole ABF, alle scuole all’interno degli ospedali, a tante altre realtà pubbliche gli strumenti necessari per “Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI).

Inoltre ABF grazie al 5permille sarà in grado di continuare il suo impegno nelle zone post-sisma Centro Italia 2016, così come in quelle aree dove povertà e condizioni sociali inficiano su opportunità di crescita e sviluppo.

Sul sito andreabocellifoundation.org si trovano tutte le notizie e i progetti attivi. È possibile anche scaricare e consultare il Bilancio di Missione, documento con il quale ci impegniamo da sempre a rendicontare la nostra attività.

Come dice il nostro fondatore, Maestro Andrea Bocelli “da soli si può fare molto, ma uniti si può molto di più” confidiamo che le persone, tante, davvero migliaia che ci sostengono in Italia e in tutto il mondo continuino a darci fiducia.