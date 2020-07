“Doniamo Energia 3” per contrastare le nuove povertà

Dare risposte rapide e coordinate alla popolazione in povertà e vulnerabilità, a partire proprio da quella fascia di popolazione che si è trovata in una condizione di improvvisa fragilità a causa delle ripercussioni economiche e sociali date dall’emergenza sanitaria Covid-19. Questo l’obiettivo della terza edizione del bando Doniamo Energia, lanciato da Fondazione Cariplo e Banco dell’energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione ASM e Fondazione AEM. A disposizione 2 milioni di euro a sostegno dei progetti e delle iniziative a tutela delle famiglie a rischio povertà.

Il bando rappresenta la prima linea di intervento di un programma più ampio di contrasto alla povertà promosso dalla stessa Fondazione Cariplo che si svilupperà per fasi e azioni graduali, con forte attenzione ai singoli contesti territoriali e che sarà realizzato anche in collaborazione con Fondazione Vismara e con un ruolo attivo delle Fondazioni di Comunità. La riprogrammazione di Fondazione Cariplo per il 2020 ha individuato infatti tra gli obiettivi prioritari attorno ai quali riorientare le risorse e l’impegno delle Aree Filantropiche della Fondazione, il contrasto alle nuove povertà. L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento del contagio hanno fermato buona parte dell'economia italiana – e non solo – e gli effetti sulla popolazione più fragile si sono sentiti fin dalle prime settimane: si teme che la popolazione in povertà possa raggiungere la quota dei 10 milioni, rispetto ai 4,6 milioni stimati dall’Istat nel 2019 e alcune fasce di cittadinanza sono in evidente crisi già in questi mesi.

La fase di lockdown ha avuto un impatto immediato sull’economia del Paese e sui bilanci delle famiglie. I riverberi economici e sociali dell’emergenza sanitaria non si fermeranno però con l’allentamento delle misure cautelative: il sistema economico del Paese ne uscirà fortemente indebolito e sempre più persone della classe media e categorie a basso reddito rischieranno di scivolare in una situazione di povertà da cui sarà difficile rialzarsi. Oltretutto al peggioramento della situazione di persone e famiglie già a rischio di vulnerabilità prima dell’emergenza si aggiunge il rischio di perdita di posti di lavoro con il conseguente scivolamento di nuove famiglie nella situazione di fragilità.

“Doniamo Energia” nasce nel 2016 per sostenere interventi a favore della popolazione vulnerabile: non riuscire a pagare una bolletta è, per molte famiglie, un primo segnale di difficoltà economica e poter intercettare precocemente quelle famiglie, orientarle e sostenerle per permettere loro di ripartire è, fin dai primi passi della collaborazione tra Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia, un obiettivo condiviso con le realtà territoriali che hanno presentato i progetti.

Nelle due precedenti edizioni, le 31 progettualità selezionate hanno attivato un percorso personalizzato per 1.779 nuclei familiari grazie al supporto di 362 enti coinvolti sul territorio lombardo: i servizi e le attività realizzate dalle reti territoriali riguardano il sostegno per il pagamento di bollette per forniture energetiche, azioni di orientamento al lavoro e ai servizi territoriali e, per le situazioni più fragili, un vero e proprio accompagnamento e di messa in campo di strumenti come le borse lavoro e tirocini.

Secondo l’analisi realizzata da Fondazione punto.sud sulle famiglie intercettate dai 15 progetti sostenuti dalla prima edizione del bando, emerge come “vulnerabile” una popolazione in cui è alta la percentuale di nuclei famigliari che vivono in una casa in affitto (37%), in casa popolare (31%) e in una casa di proprietà (17,5%). Per quel che riguarda il titolo di studio, i dati fanno emergere che il 45% delle persone beneficiarie ha conseguito un diploma o una laurea.

Dal rapporto di monitoraggio si evince, inoltre, che nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate rispetto a quelle di partenza, in particolare, per quel che riguarda la situazione debitoria e reddituale, grazie a interventi che hanno previsto, nella maggior parte dei casi, sia azioni di sollievo immediato (sostegni economici), che di orientamento e di vera e propria riattivazione.

«I bandi precedenti hanno permesso alle organizzazioni di Terzo settore di svolgere un'azione efficace: nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate. Oggi, mentre la crisi per alcune persone e per alcune famiglie sta diventando drammatica, abbiamo bisogno di continuare e migliorare su questa strada: si tratta di riconoscere che ci sono ingiustizie inaccettabili e di sviluppare azioni di contrasto alla povertà in grado di aiutare a migliorare la vita delle persone e delle famiglie» afferma Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo «Il metodo di Fondazione Cariplo mette al centro la collaborazione: agire insieme ad altri soggetti per supportare le famiglie che stanno vivendo condizioni di fragilità, attivando le reti del territorio che più da vicino conoscono le situazioni e sono in grado entrare in relazione con le persone per aiutarle a costruire un futuro migliore».

«Questa terza edizione del bando “Doniamo Energia” prende il via in un momento straordinariamente difficile per il nostro Paese», ha dichiarato Marco Patuano, presidente di A2A e del Banco dell’energia onlus, «molte famiglie si troveranno ad affrontare situazioni di difficoltà economica e sociale. Il nostro Gruppo, anche grazie ad iniziative come questa, ha la possibilità di fornire un contributo concreto per alleviare alcune situazioni di disagio».

Doniamo energia 3 è un bando riservato alle reti sostenute nell’ambito delle due precedenti edizioni, che hanno promosso interventi in grado di intercettare situazioni di vulnerabilità, di orientarle e di sostenere le famiglie affinché non scivolassero in una povertà severa e cronica.

Alla luce del nuovo contesto e dell’urgenza di dare risposte tempestive, Fondazione Cariplo e Banco dell’energia intendono partire dalle reti già esistenti e stimolarle a fare un percorso evolutivo: rispetto alle precedenti edizioni, gli interventi dovranno essere maggiormente focalizzati sulla messa a disposizione di risposte per dare immediato sollievo alle situazioni più critiche e coprire i bisogni urgenti e sull’offerta di servizi di orientamento e riorientamento nel mondo del lavoro, continuando a dare attenzione alla povertà energetica, spesso un primo segnale di difficoltà per molte famiglie.

In apertura photo by Diego PH on Unsplash