Ramonda confermato alla guida della Papa Giovanni XXIII

In una recente intervista Giovanni Ramonda (nella foto) ha affrontato il tema della missionarietà della Comunità Papa Giovanni XXIII che negli ultimi anni si è orientata verso Stati come l’Olanda, la Germania, la Francia, la Spagna, che hanno economie simili alla nostra, ricordando da un lato che «in realtà stiamo continuando ad andare anche nei Paesi poveri, ma è vero che c’è una presenza crescente in altri economicamente sviluppati». E dall’altro che «la nostra è anzitutto una testimonianza di vita. Ci sono Paesi che economicamente stanno bene ma sono carenti sul piano umano perché ad esempio non fanno più nascere bambini down. Essere lì con una nostra famiglia o casa famiglia che accoglie proprio dei bambini down significa far capire, non a parole ma con i fatti, quanto queste persone siano una risorsa capace di umanizzare l’ambiente sociale in cui vivono».

Don Benzi invitata a leggere i segni dei tempi per essere sempre “contemporanei alla storia” e oggi, i segni che vede Ramonda «sono molti». Due in particolare: «Il primo riguarda la nostra identità. La Chiesa – dice spesso papa Francesco – non basta che viva con i poveri ma deve vivere da povera. Questo vale anche per la nostra Comunità, tanto più che uno dei punti della nostra vocazione è proprio la scelta di povertà. Una comunità povera con i poveri. L’altro segno: mi ha colpito vedere quanti anziani sono morti nella solitudine di una casa di riposo durante la pandemia. Dobbiamo scardinare l’idea che la soluzione per gli anziani sia la casa di riposo, tanto radicata che a volte sono loro stessi a chiedere di andare al ricovero perché si sentono un peso. Uno degli slogan che ci ha caratterizzato fin dall’inizio è “Chiudiamo gli istituti, apriamo le famiglie”. Vale per i minori e per i disabili, ma anche per gli anziani».