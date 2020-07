Anghelé: «Dopo il Recovery Fund nulla sarà più come prima, soprattutto per la società civile»

Quali sono gli elementi che destano maggior preoccupazione?

Il primo è il fatto che la crisi sanitaria che abbiamo vissuto ha compromesso, nei mesi di lockdown le certezze sulla attività della società civile. L’impegno della società civile vive a stretto contatto con la realtà, non ne è avulsa: per cui ci sono molte organizzazioni che hanno già pagato il prezzo della crisi sanitaria.

Il secondo punto è che la crisi economica naturalmente ridurrà sensibilmente le donazioni e l'intervento della filantropia, limitando l’accesso ai fondi. In sintesi: pensare alla società civile servendosi di un’istantanea scattata uno o due anni fa, ben prima del Covid-19, è segno di miopia.

Terzo punto: l’accordo sul Recovery Fund non ha previsto meccanismi che vincolino la concessione di queste risorse al rispetto di alcune regole fondamentali in materia di diritti, tra cui direi il primo diritto è proprio quello di riconoscere il ruolo fondamentale che la società civile ha in Europa… Di conseguenza non subordinando in alcun modo questi fondi a una supervisione su come gli Stati Membri agiscono all'interno dei loro confini nazionali, significherà far svolgere a porterà di fatto alle organizzazioni della società civile quel ruolo di watchdog che dovrebbe svolgere l’Europa stessa.

Ci spiega questo passaggio, che sembra quasi una devolution sociale?

A monitorare e tutelare i diritti a livello locale, a esercitare il controllo dell’operato degli Stati, a difendersi dagli attacchi dei governi saranno le organizzazioni stesse. Non ci sarà più l’Europa ad aiutarle.

Aggiungerei un altro punto: questo Recovery Fund rappresenterà un'incredibile iniezione di capitale negli Stati. Di per sé è una cosa buona, ma allo stesso tempo come verranno spesi questi soldi? In maniera spesso opaca, come accaduto fino ad oggi? ma non sarebbe invece necessario spenderli in modo più trasparente e partecipativo, legittimando di fatto l'operato stesso dei governi nazionali?



Se non capisco male, da un lato questa surrogazione da parte della società civile di compiti che sarebbero spettati all’Europa è un rischio, dall’altro spinge verso una rivoluzione di mentalità proprio nel terzo settore…

Il ruolo della società civile dovrebbe essere quello di pretendere di avere una voce in capitolo su come questi fondi andranno spesi e poi di monitorare affinché vengano impiegati in maniera corretta. La società civile deve far sì che queste risorse non vengano destinati a politiche contrarie ai valori dell'Europa (negazione dei diritti e delle prassi democratiche, mancato aiuto a migranti e minoranze, incentivi a settori inquinanti e in contrasto con il Green Deal).

Quindi il ruolo che la società civile è chiamata a svolgere è ben più rilevante e sfidante di quello anche solo di un anno fa.