Festival del Fundraising, due mesi alla Special Online Edition

Le sessioni online saranno 32, di durata tra i 45, 30 e 20 minuti. Relatori italiani e internazionali terranno i propri talk e alla fine saranno a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle domande e interagire.

Ai talk classici si aggiungono tre masterclass, cioè tre sessioni avanzate che compiono un’analisi più dettagliata dell’argomento trattato. Saranno tenute in lingua inglese da ospiti internazionali: Adrian Sargeant, co-direttore dell'Institute for Sustainable Philanthropy, entrato nel 2010 nella prestigiosa lista del Nonprofit Times, Power and Influence, e insignito nel 2016 del premio alla carriera dall'Institute of Fundraising; James Hails, Head of Partnerships e Philanthropic Giving alla Independent Age, che parlerà di corporate fundraising; Grant Leboff, autore del bestseller Stickier Marketing, entrato direttamente al #1 in classifica su Amazon.

Non solo tecnica, ma anche emozione. Le quattro interviste a Kristian Gianfreda, Davide Oldani, Paolo Iabichino, e Paolo Stella racconteranno il punto di vista e la storia di quattro personaggi non direttamente legati al mondo del fundraising, ma comunque in grado di ispirare e mandare messaggi forti.

Alla fine del Festival, invece, verrà assegnato l’Italian Fundraising Award, il premio dedicato al migliore fundraiser e al miglior donatore dell’anno.