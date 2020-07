Le 10 mosse per un Recovery Plan che lanci la circular economy

Far sì che la circular economy divenga uno strumento di ripresa del Paese. Questa l’idea che sta dietro alle dieci proposte elaborate dal Circular Economy Network (Cen) assieme a esperti e rappresentanti delle imprese da attuare immediatamente per trasformare il Recovery Plan in un piano di lancio per l’economia a basso consumo di materie prime.

Tra queste ci sono: contributi per finanziare la trasformazione di prodotti non riciclabili in materiali facilmente riutilizzabili. E anche: prorogare per 5 anni il sostegno alle imprese “circolari”, raddoppiare il credito di imposta portandolo al 20%, alzare a 3 milioni annui il limite per gli investimenti agevolabili.

«L'economia circolare può essere il volano per la ripresa del nostro Paese», dice Edo Ronchi, presidente del Cen. «Ce lo chiede l'Europa sottolineando la necessità di riconvertire in chiave sostenibile le nostre produzioni: è un treno che non possiamo perdere. Ma finora la risposta che è venuta dal governo in questo campo non è stata adeguata alla sfida che abbiamo di fronte. Bisogna fare di più. E senza perdere tempo perché occorre elaborare rapidamente progetti dettagliati e convincenti per l’utilizzo dei 209 miliardi di euro del recovery plan».

“Si tratta – avverte il Cen in una nota - in primo luogo di aumentare i finanziamenti pubblici del Piano transizione 4.0 per le imprese che investono nell'economia circolare. E poi di dare, nel 2021 e nel 2022, contributi a fondo perduto pari alla metà dei fondi necessari per la riconversione dei prodotti difficili da riciclare in prodotti facilmente riciclabili. In questo modo si potrà stimolare la progettazione di filiere di produzione più avanzate. Ma per realizzarle servono gli impianti. È necessario perciò riformare e semplificare il sistema delle autorizzazioni e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione delle infrastrutture di cui l'economia circolare e la sharing economy hanno bisogno”.

Servono cioè sia investimenti sia strumenti operativi per rendere più facile la vita a chi sceglie l’innovazione nel campo dell’economia circolare.

Da una parte si chiede quindi di “promuovere misure di fiscalità ecologica tese a incentivare l’utilizzo di materie prime seconde derivate dal riciclo e, in particolare, coordinare a livello europeo misure di Iva agevolata per l’economia circolare”. Dall'altra di “aumentare il tasso di circolarità della manifattura introducendo l’obbligo di un contenuto minimo di materiali riciclati in determinati prodotti, privilegiando le materie riciclate di provenienza nazionale ed europea”.

Inoltre il principio della responsabilità estesa del produttore, cioè l’idea che chi progetta e realizza una merce deve essere responsabile dell’intero ciclo di vita del prodotto, va allargato, definendo obiettivi minimi di riciclaggio ai settori del tessile, dei mobili e dell’edilizia, dell’attrezzatura per la pesca e di tutti gli altri prodotti elencati nella direttiva sulle plastiche monouso.

Si chiede inoltre di finanziare la transizione secondo la Strategia europea “Farm to fork”, dal produttore al consumatore, per un’agricoltura circolare, rigenerativa, per ridurre le emissioni di gas serra e incentivare il sequestro di carbonio nei suoli, per promuovere la fertilizzazione organica e incentivare gli interventi per la sostenibilità della produzione alimentare, promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili e ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

Sul fronte legislativo, il Cen lancia la proposta di semplificare la procedura per il riciclo dei rifiuti (End of waste), rendendo più efficaci i controlli ordinari, eliminando il doppio sistema di controllo a campione delle autorizzazioni caso per caso. E di costituire l’Agenzia nazionale per l’uso efficiente delle risorse nell’ambito dell’Enea, coordinando e mettendo a sistema enti di ricerca, università, poli finalizzati al trasferimento tecnologico verso le imprese.

Si chiede infine di “completare l’iter per il recepimento e l’attuazione del pacchetto di direttive rifiuti - economia circolare”. E di creare due fondi per dare continuità al processo di innovazione e migliorare il dialogo tra il settore pubblico e quello privato.

Il primo è destinato a incentivare nel 2021 e 2022 la ricerca e lo sviluppo per l’economia circolare; il secondo ha come obiettivo la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni in materia di economia circolare.

«Ciò che serve al Paese», conclude Ronchi, «è lo sviluppo di un nuovo ciclo di investimenti per la realizzazione degli impianti necessari per la gestione dei rifiuti e l'implementazione dell’economia circolare. Chiediamo cioè strategie e fondi specifici per superare i gravi squilibri territoriali nella dotazione impiantistica e consentire il raggiungimento sull’intero territorio nazionale degli obiettivi indicati dalle direttive europee».

