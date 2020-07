Malta, 65 migranti positivi al Covid-19: "Garantire cure necessarie"

Almeno 65 dei 94 migranti arrivati ieri a Malta sono stati posti in isolamento in quanto risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato il ministero della Sanità della Valletta, secondo cui al momento sono stati sottoposti a test 85 dei 94 migranti salvati ieri in mare. «Come procedura abituale, i migranti in arrivo sulle imbarcazioni vengono immediatamente messi in quarantena per 14 giorni e vengono sottoposti ai test. I migranti che sono positivi continueranno ad essere isolati presso il Centro di accoglienza Hal Far», si legge nella nota del ministero maltese. I migranti arrivati ieri sera a Malta sono provenienti da Eritrea, Marocco e Sudan.

Moas lancia un appello alle autorità maltesi perché queste persone ricevano tutte le cure necessarie per riprendersi.