Per un welfare a misura di persone e territori

Sarà Sandra Zampa, sottosegretario di Stato alla Salute, a concludere i lavori dell’incontro “Per un nuovo welfare a misura di persone e territori” previsto il 1° agosto, con inizio alle ore 11, nella sala convegni della Caritas diocesana di Benevento.

La sottosegretario dal 31 luglio al 1° agosto sarà a Benevento in visita alla Rete di Economia civile “Consorzio Sale della Terra” per conoscere da vicino le esperienze di applicazione del metodo dei Budget di Salute nelle strutture di welfare “Sale della Terra” che, dal 2016 a oggi, hanno attivato 24 Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati, di cui 3 privati, e attivato 6 borse di lavoro e 2 inserimenti in attività della compagine sociale della Cooperativa nella quale il PTRI è stato svolto

Il gruppo “Per un nuovo welfare”, composto da oltre 70 soggetti nazionali e promosso da Angelo Righetti e da Angelo Moretti, ha ottenuto l’inserimento nel “Decreto Rilancio” dell’articolo 4-bis, del metodo dei Budget di Salute, a quarant’anni dalla riforma Basaglia.

«È la prima volta» come ha detto Angelo Moretti, «che in una norma nazionale si fa accenno esplicito ai Budget di Salute. Per noi segna un passo storico».

La Rete “Sale della Terra” e la Rete “Res-Int” fondata da Angelo Righetti, oggi entrambe presiedute da Angelo Moretti, si preparano a ricevere la viceministro Sandra Zampa per approfondire i profili applicativi dei Budget di Salute a tutte le situazioni di vulnerabilità e di fragilità personale e sociale, liberando la pratica dei Progetti personalizzati dall’ambito esclusivamente psichiatrico ed aprendola alle politiche di welfare in chiave di sviluppo della persona e dei territori, come per esempio i Patti per l’imprenditoria civile e i Budget educativi, altri due temi portanti dei sette position paper dell’“Appello della società civile” pubblicati nell’I-book “Per un nuovo welfare” (www.perunnuovowelfare.it) .