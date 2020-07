12 milioni di bambini vittime di tratta, fenomeno in crescita causa Covid

«Al villaggio si è presentato un signore, proponendo ai miei genitori, dietro compenso economico, di prendermi in custodia per farmi studiare a Dar es Salaam. Lì non ho mai visto una scuola: dovevo lavorare duramente tutto il giorno, in diverse case. Mi picchiavano continuamente, non avevo quasi nulla da mangiare». Quella di Aurelia, 18enne della Tanzania, è la storia di 40 milioni di persone nel mondo, vittime di traffico di esseri umani, reclutate con la forza o false promesse per essere sfruttate lavorativamente, sessualmente, per matrimoni forzati o prelievo di organi.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Tratta di Esseri Umani di giovedì 30 luglio, WeWorld - organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 27 Paesi – denuncia come il fenomeno del trafficking sia in crescita in tutto il mondo, e riguardi soprattutto i più deboli, come donne e bambini. Le vittime sono per il 70 per cento donne, sfruttate per motivi sessuali a differenza degli uomini che vengono usati per lavoro, e comprendono 12 milioni di bambine e bambini in tutto il mondo.

«Prevenire e combattere la tratta di esseri umani è ancora più importante oggi, soprattutto nei contesti dove la pandemia del COVID-19 aumenta la fragilità economica e sociale, esponendo i più deboli a pericolose occasioni di violenza e violazione dei diritti», commenta Marco Chiesara, Presidente di WeWorld. «Per contrastare la tratta siamo al fianco delle vittime in molti dei Paesi dove interveniamo e chiediamo alle Istituzioni di promuovere una cultura dei diritti umani per qualsiasi persona che permetta alla vittima di essere tutelata e non criminalizzata, proteggere i migranti con canali regolari accessibili, riconoscere che ogni forma di frode, inganno, abuso di potere e posizione di vulnerabilità che porta a uno sfruttamento lavorativo e sessuale di bambine e bambini, donne e uomini è un reato da condannare senza esitazione».

Per la Giornata contro la Tratta di Esseri Umani, WeWorld presenta sui propri canali web e social il video “Cambogia - Tra schiavitù e speranze” con le toccanti testimonianze di vittime di tratta di esseri umani raccolte in Cambogia, uno dei Paesi in cui l’organizzazione opera contro il trafficking.