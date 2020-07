Adozione internazionale: 10 punti per una riforma

Con il recovery fund, l’Europa ci chiede di fare delle riforme. Per non sprecare i fondi in arrivo e per investirli bene. Una riforma necessaria e urgente, che può controbuire a trasformare l’Italia da un Paese con natalità vicina allo zero ad una nazione che investe nel futuro, nelle nuove generazioni e nei figli è quella delle adozioni internazionali, da sempre il fiore all’occhiello dell’accoglienza familiare. In dieci anni però si è passati dalle oltre 4mila adozioni del 2010 alle meno di mille del 2019 e si rischia, per il 2020, di scendere sotto quota 500. L’Adozione Internazionale può essere un’ottima opportunità per costruire il futuro dell’Italia.

Per Marco Griffini, presidente di Ai.Bi., «il nostro Paese è ancora oggi secondo solo agli Stati Uniti, nel mondo, per numero di Adozioni Internazionali. È ora di ripartire. Se sostenute le famiglie italiane hanno dimostrato di "sapercela fare", non per niente l’Italia è stata sempre la prima nelle classifiche dell' Adozione Internazionale in proporzione alla sua popolazione e seconda assoluta dopo gli Stati Uniti. Occorre però una urgente riforma».

Una riforma che per essere efficace dovrà tenere conto di 10 principi fondamentali: