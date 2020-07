Il ruolo del Terzo settore di fronte alla sfida del Covid-19

Con l’avanzare della pandemia per Covid-19, il Paese ha infatti potuto contare su una generosità straordinaria, sul ruolo insostituibile del Terzo Settore e sull’azione in campo sociale e assistenziale di imprese ed attori del mondo profit, coadiuvando ed in diversi casi supplendo alle iniziative delle istituzioni pubbliche. Il rapporto di Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) scaricabile gratuitamente mette a fuoco, attraverso la voce di vari autori, in che modo durante questo periodo il sistema di imprese sociali e organizzazioni di Terzo settore ha saputo gestire l’emergenza, sia in termini di mantenimento dei livelli di produzione e occupazione, sia in termini di flessibilità organizzative e produttive in grado di far fronte alle variazioni, quantitative e qualitative, virulente e non previste, della domanda di cura che ci sono state in questi mesi.