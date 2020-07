All’emporio solidale adesso si “vendono” anche i libri

Si trova a Dueville ed è il primo emporio solidale della provincia di Vicenza: promosso dal Centro di servizio per il volontariato provinciale si aggiunge ai 24 già presenti in Veneto e agli oltre 200 nati in questi anni in tutta Italia. L’inaugurazione ufficiale era prevista il 7 marzo, ma l’emergenza Coronavirus l’ha resa impossibile (si terrà il 4 settembre). Tuttavia i volontari delle varie associazioni coinvolte hanno deciso di non aspettare, organizzando le attività in base alle normative di sicurezza per permettere ai cittadini in difficoltà di beneficiarne subito. Quando tutto il paese era costretto in casa, hanno preparato i pacchi di cibo e beni per la casa e organizzato la consegna a domicilio. Attualmente, l’emporio è aperto con modalità contingentata il martedì mattina e il venerdì pomeriggio e le famiglie ammesse non possono entrare e scegliere dagli scaffali ma devono richiedere i prodotti ai volontari presenti. Da settembre però sarà possibile fare una normale “spesa”, usando la tessera a punti messa gratuitamente a disposizione dai servizi sociali del comune. Il 50 per cento delle famiglie assistite finora (una trentina) sono italiane.