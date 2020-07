Bergamo: nasce “Generavivo”, il nuovo concept dell'abitare che mette al centro le relazioni

All’interno del progetto Generavivo sono anche previste tre unità abitative in affitto a disposizione per l’accoglienza temporanea di singole persone e famiglie. «In particolare», aggiunge D’Ovidio, «abbiamo pensato a quelle persone e famiglie che si trovano in una condizione di vulnerabilità e di fragilità, ad esempio madri o padri in fase di separazione, situazioni famigliari con difficoltà economica, persone con fragilità relazionali e sociali, persone che necessitano di un luogo dove abitare mentre il proprio congiunto è in cura presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII».

Tra le altre strutture che saranno implementate all’interno del complesso ci sarà una Living Room, uno spazio vivo e polivalente in continua trasformazione, luogo privilegiato per attività conviviali di aggregazione e condivisione, ricorrenze, incontri, studio, creatività, musica, arte. Un ambulatorio, piccolo presidio medico infermieristico multispecialistico concepito per supportare servizi di assistenza domiciliare modulabili e aperto a tutte le persone del vicinato bisognose di cure ambulatoriali. Un co-working perché mentre il mondo del lavoro sta cercando nuovi spazi e forme di espressione ecco che il contesto deve farsi carico di nuove necessità, pensando a zone operative e di sviluppo, un’area ampia e attrezzata per essere indipendenti lavorando insieme, un open space con postazioni moderne, luminose ed ergonomiche. Uno spazio dedicato ai bambini. Nel complesso sarà favorita anche la creazione di GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), gruppi di persone che decidono di acquistare insieme prodotti alimentari che seguano criteri di qualità, equità e rispetto per l’ambiente. Ed è prevista la costruzione di orti sociali: «Generavivo», spiega D’Ovidio, «ricostruisce il rapporto con le nostre origini, la terra e il territorio, con una “casetta della sostenibilità”, un frutteto e orti sociali e una piccola fattoria degli animali: spazi per educare ed educarsi al prendersi cura, nel rispetto della tradizione e dei tempi della natura».

Ma l’idea più innovativa del progetto Generavivo, che «non è un co-housing sociale e neanche un abitare cooperativo», alla base di questo nuovo complesso di case è la creazione di un Fondo Generativo di solidarietà. «Abbiamo previsto», dice D’Ovidio, «lo stanziamento di una cifra di circa 500mila euro. 100.000€ per sostenere problematiche temporanee degli abitanti legate al pagamento delle rate del mutuo, 100.000€ per contribuire alle spese condominiali per 3 anni e 300.000€ per servizi di welfare di comunità. Questo progetto è a marginalità zero. Proprio perché abbiamo una fortissima connotazione sociale. Si rinuncia agli utili per sostenere il fondo».