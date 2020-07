Riconoscenza e riconoscimento: le chiavi per unire impresa e volontariato

Ed è da questo nesso tra virtù e bene comune, tra riconoscimento dell'agire civile del volontariato e le sue ricadute sui modelli "for profit" che si è svolto ieri il secondo dei nove appuntamenti mensili che Vita organizza con il CSV di Padova nell'ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato.

Ospiti: Massimo Mercati, AD di Aboca, un'azienda di famiglia che oggi conta oltre 1500 dipendenti, autore del recente L'impresa come sistema vivente (Aboca edizioni, 2020), Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, e i nostri Riccardo Bonacina e Marco Dotti. Come sempre, riproponiamo (qui sopra) il video dell'incontro, andato in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Se pensiamo alle parole di Dragonetti, osserva Mercati, allora in un'impresa «il profitto si configura allora come premio e non come incentivo: esso diventa il necessario riconoscimento alla virtù che si esplica nel perseguimento dell’utilità sociale».

Al centro di questo pensiero, ha commentato il sociologo Tiziano Vecchiato, troviamo il concetto di reciprocità che trova un fondamento nell'articolo 4 della nostra Costituzione, che ribadisce che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».