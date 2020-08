Lo skipper Federico Cuciuc sostiene il progetto “Casa Marzia”

La partecipazione alla lunga regata in solitario con partenza e arrivo in Les Sables D’Olonne sarà quindi occasione per dare visibilità e sostegno ad un nuovo e importante progetto di solidarietà.

“Casa Marzia è un progetto di accoglienza in comunità: mamme e bambini che necessitano di un periodo di accompagnamento per muovere i primi passi verso l’autonomia, di un aiuto per riprogettare un futuro migliore”, spiega Paolo Dell’Oca, portavoce di Arché, “Anche con la regata in solitario di Federico, che così solitaria non sarà più!”.