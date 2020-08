Bologna 2 agosto 1980. Tutto quello che c'era da fare

"Tutto quello che c'è da fare è ciò che facciamo da sempre, da più di cento anni. Ma non si limita a tutto ciò che è possibile fare, va oltre e questo documentario lo racconta in pieno. Come testimonia Marco Vigna, all'epoca al coordinamento dei soccorsi, il volontariato è andato oltre innovando un sistema durante l'emergenza, ponendo le basi operative per far si che nascesse il sistema di emergenza e soccorso per come è oggi. Ed è importante farne memoria sempre, soprattutto per ricordare chi, da quell'attentato, ne ha subito le peggiori conseguenze", sottolienea Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas. Così invece Carlo Castellucci, vicepresidente Anpas e bolognese: "Quella del 2 agosto è una ferita aperta per tutti noi, ma la memoria è un esercizio che dobbiamo fare costantemente come volontari delle pubbliche assistenze, come parte integrante di un sistema che ancora oggi porta soccorso e assistenza coinvolgendo sempre più persone su tutto il territorio nazionale"

Il podcast : Il racconto del 2 agosto 1980 da chi ancora non c'era: i giovani volontari Anpas raccontano l'attentato alla stazione