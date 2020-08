Marco Perini (Avsi): «Senza aiuti il Libano rischia la guerra civile»

Il porto di Beirut, uno dei più importanti del medio oriente, è distrutto. Ma per il Libano, che confina con Israele e con la Siria, quello era un punto di snodo fondamentale: da qui entravano merci, cibo e medicine. Adesso l’attività si è spostata al porto di Tripoli, città a nord del Paese, che però non ha capacità e infrastrutture adeguate.

Avsi per rispondere all’emergenza ha lanciato un appello #loveBeirut per sostenere la difficile ripresa del Paese. «Amore», spiega Perini, «è l’unico sentimento che proviamo per il Libano. Profondo amore per quello che è stato e che può essere». Ma da dove si ricomincia per ricostruire? «Dalle cose concrete», dice Perini. «Bisogna innanzitutto stare in mezzo alla gente. Ieri sono entrato in una casa danneggiata. Ci viveva una donna con la figlia, una bambina disabile, una famiglia povera. Le persone che ci fermano per strada, ci chiedono chi siamo. “Avsi, ong italiana”, gli diciamo. E loro “non date soldi al governo, quelli sono ladri”, ripetono, “aiutateci direttamente voi”. Le persone non si fidano di chi le governa».